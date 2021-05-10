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3. testim de negatif çıktı, tatilimi uzatamadım

Kapalı devre turizm uygulamayıyla ülkemizde gelen turistin, çift PCR ve ülkeye geldikten 3 gün sonra da testinin negatif çıkmasına rağmen ülkede turiz olarak daha fazla kalamaması ve serbest gezememesine eleştiri getirdi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:27
3. testim de negatif çıktı, tatilimi uzatamadım
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Türkiye’ye döndükten sonra yaşadıklarını bir mektupl aifade eden turist, yetkililer yanında medyaya da  ulaştırdığı mektubunda yaşadıkları ve duygularını ifade etti.

“KKTC yetkililerinin dikkatine;

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Adanızın aşığı olarak, 2 hafta önce, dünyadaki 190 kadar ülke arasında hiçbirinin uygulamadığı eziyetlere de katlanmayı kabul ederek, bir Charter seferiyle ülkenize geldim.

Gelmeden negatif PCR, inince yeni bir test, 3 gün sonra tekrar negatif PCR sonucuna rağmen, elektronik bileklikle otel alanından çıkmamama rağmen, ülkenize gelen turistin bu kadar eziyetten sonra, kalmasına izin vermeyip, ülkeyi terketmeye zorlamak nasıl bir yönetim zihniyetinin ürünüdür?

Makul tedbirleri her ülke kendine göre uygularken, 3 negatif teste rağmen turisti ülkeden postalama saçmalığı ile neyi başarmış olduğunuzu sanıyorsunuz.

Açıklayınız lütfen. Ülkenize gelmiş bir turist, 3. gün sonunda tekrar PCR zaten yaptırıyor. Negatif çıkarsa bırakın kalmaya devam etsin.

Ülkenize duyduğum beğeni, sevgi ve saygı, bu kafadaki siz yöneticiler tarafından darbe almıştır.

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