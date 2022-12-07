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3 Tenor LAÜ’de konser verecek

07 Aralık 2022 Çarşamba 21:42
3 Tenor LAÜ’de konser verecek

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen, “3 Tenor” adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan’nın piyanistliğinde hayranlarıyla buluşacak.

   LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 10 Aralık Cumartesi günü saat 19:30’da Napolitenlerden türkülere ve Kıbrıs Halk Şarkılarına kadar geniş bir repertuvarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatacak 3 Tenor konseri halka açık olacak.

   Grubun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller, Azeri eserler ve çok seslendirilmiş türküler bulunmaktadır. Talınlı, Uştuk ve Çınar, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün Solist sanatçıları olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

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