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3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği (SİNEVİZYON) tarafından bu yıl Beliğ Paşa anısına düzenlenen ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin ana sponsor olduğu 3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali ödül töreni Kültür Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi katkılarıyla Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

26 Eylül 2021 Pazar 11:30
3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni gerçekleştirildi

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu etkinlikte, Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şafak Yolcu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Yönetim Kurulu ve festivalin Jüri Üyesi Burcan Önal, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın salonda bulunan konuklara hitap konuşmasının ardından proje ortaklarına ve festivale destek olan kurum/kuruluşlara plaket takdim edildi.

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Bu yıl, “3 Ülke Tek Festival” sloganı ile düzenlenen festivalde plaket takdiminin ardından seçki alan filmler izlendi ve 3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde Goca Yörüğün Tohumları adlı belgesel filmi ile birinci gelen yönetmen Mehmet Köprü’ye ödülünün takdiminin ardından etkinlik son buldu.

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Son Güncelleme: 26.09.2021 11:52
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