3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni gerçekleştirildi

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu etkinlikte, Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şafak Yolcu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Yönetim Kurulu ve festivalin Jüri Üyesi Burcan Önal, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın salonda bulunan konuklara hitap konuşmasının ardından proje ortaklarına ve festivale destek olan kurum/kuruluşlara plaket takdim edildi.
26 Eylül 2021 Pazar 11:30
Son Güncelleme: 26.09.2021 11:52