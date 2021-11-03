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3 sendika zamları ve pahalılığı protesto eylemi yaptı

Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, zamları ve pahalılığı protesto eylemi yaptı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:00
3 sendika zamları ve pahalılığı protesto eylemi yaptı

Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, zamları ve pahalılığı protesto eylemi yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık trafik ışıklarında yapılan eylem yerinde açıklamalarda bulunarak, grev sinyali verdi ve halkı sendikaların yapacağı grev ve eylemlerine katılmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), bu sabah Lefkoşa’da bazı noktalarda yaptıkları eylemlerde zamları protesto eden pankartlar açtı, trafikteki sürücülere araçların dikiz aynalarına takmaları için siyah kurdele dağıttı. Bu çerçevede, KTAMS Başbakanlık ışıklarında, KAMU-SEN Citroen ışıklarında ve KAMU-İŞ ise terminal çemberinde eylem yaptı.

BENGİHAN: “İSYAN KIVILCIMI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GENEL GREVLE BÜYÜYECEK”

“Zamlara Hayır” yazılı pankart açılarak vatandaşa siyah kurdele dağıtılan eylem sırasında açıklamalarda bulunan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “yoksullaştırma politikalarına” karşı bir isyan başlattıklarını söyleyerek, halkın da bu mücadeleyi sahiplenmesiyle verilecek mesajların daha anlamlı olacağını kaydetti.

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“Bu bağlamda hem örgütlü olduğumuz dairelerde hem de trafikte siyah kurdelelerimizin dağıtımına başladık” diyen Bengihan, halktan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti ve halkı siyah kurdeleleri araçlarının dikiz aynalarına takmaya çağırdı.

“İsyan kıvılcımının” önümüzdeki günlerde genel grevle büyüyeceğini ifade eden Bengihan, yarın veya Cuma günü diğer sendikalarla birlikte zamlara tepki göstermek amacıyla genel grev yapacaklarını ve bununla ilgili kesin bilgiyi kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Grevin ardından, halka değer veren, halkın geleceğini düşünen ve halkın alım gücünün korunması için gaile çeken hükümetler kuruluncaya kadar eylemlerin devam edeceğini aktaran Bengihan, halka bu yaşatılanların unutulmaması ve hesabının sandıkta sorulması gerektiğini vurguladı.

“Kurulacak hükümet zam yapmayı 3 kere değil 33 kere düşünecek” diyen Bengihan, ülkenin sahipsiz olmadığını, bu ülke için gaile çeken sendika ve örgütler olduğunu belirtti.

Bengihan, “Halkın sahiplenmediği hiçbir eylem başarıyla sonuçlanamaz. Halkımız bu zamlardan büyük mağduriyet yaşamış, daha da fakirleştirilmiştir. O yüzden halkı, kendilerini bu şekilde yoksullaştıranlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 03.11.2021 11:34
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