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3 sendika eylem yaptı

Kamuda örgütlü üç sendika, zamlara karşı bugün yarım günlük genel grev ve Başbakanlık önünde protesto eylemi yaptı.

05 Kasım 2021 Cuma 13:00
3 sendika eylem yaptı

Üç sendika tarafından 08.00-12.30 saatleri arasında Hastanelerin 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulandı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından düzenlenen grev ve eylemde sendikalarında toplanan çalışanlar, Bedrettin Demirel Caddesi güzergahından sloganlar atarak Başbakanlık önüne yürüdü.

“Zamlara hayır”, “Hükümet zamları al başına çal”, “Direne direne başaracağız”, “Direne direne kazanacağı”, “Birlik mücadele dayanışma” sloganları atan ve çeşitli pankartlar taşıyan eylemciler, siyah kıyafetleriyle, boş tencerelerle ve üzerinde 4 TL yazan somun ekmeklerle dikkat çekti.

Başbakanlık’a yürüyüş sırasında trafikteki bazı sürücüler de kornalarla eylemcilere destek verdi.

Başbakanlık önünde uzun bir polis duvarı oluşturularak önlem alınırken, eylem sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

Üç sendika başkanının konuşmalar yapmasının ardından Başbakanlık bahçe kapısının üzerine “boş tencereler”, önüne de zamları simgeleyen “kazıklar” konularak eylem tamamlandı.

BENGİHAN

Eylemcilere hitaben ilk konuşmayı yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, on ay önce icraat hükümeti iddiasıyla kurulan koalisyon hükümetinin halkı sefalete, ülkeyi de felakete sürüklediğini savundu.

Bengihan, “Halk zamlar altında inim inim inlerken tüp gaza, ekmeğe akaryakıta zam yaparak halkı açlığa mahkum ettiler, yazıklar olsun” diye konuştu.

Bugünkü eylemin halka bu zamları reva görenleri protesto etmek için yaptıklarını kaydeden Güven Bengihan, sendikaların verdiği mücadeleyi ülkenin ve çocukların geleceği, kültüre ve kimliğe sahip çıkmak için verdiklerini vurguladı.

KTAMS Başkanı Bengihan, “Zamlarla ülke insanının umutlarını, gülüşlerini, geleceğini çaldınız, yazıklar olsun size. Ülke yangın yeriyken Sayın Cumhurbaşkanı Evliya Çelebi gibi geziyorsun, sana da yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Ülke insanı yoksulluktan kan ağlarken belli kesimlerin ödüllendirildiğini, hükümetin 64 tane müdür müsteşar atadığını, sigorta prim desteğini de pandemiden etkilenmeyen sektörlere verdiğini savunan Bengihan, “Bu adaletsizliğe karşı susacak mıyız?” diye sordu.

“Bizler ne dünümüzden, ne yarınımızdan ne sevdamızdan ne de umudumuzdan vazgeçeriz” diyen Bengihan, mücadeleyi sonsuza dek sürdüreceklerini belirtti.

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SERDAROĞLU

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eylemcileri selamlayarak, hiçbir mücadelede kendilerini yalnız bırakmayan üyelerine teşekkür etti.

Bugün yapılan eylemin aralarında bazı sendikalar da bulunan kesimlerce eleştirildiğine işaret eden Serdaroğlu, “Olmayan hükümete neyi kabul ettireceğiz diyorlar. Hükümet vardı da ne oldu? Kimse bizi siyasetle sınamasın. Kamu-İş emek mücadelesi vermektedir. Çav Bella şarkısını söylediğim için beni vatan haini ilan ettiler” diye konuştu.

“Bu başbakana hakkınızı helal ediyor musunuz?” diye soran Serdaroğlu’na, eylemciler hep bir ağızdan “hayır” cevabını verdi.

“Yol arkadaşlarımla hiçbir zaman bana dokunmayan yılan bin yaşasın demedik demeyeceğiz” diyen Serdaroğlu, özetle şöyle devam etti:

“Yılanlar deliğe çekilse de o delikte başlarını ezeceğiz. Hükümetteki üç parti başkanına sesleniyorum; halka zulüm çektiriyorsunuz. Sayın Saner başbakanlıktan değil vekillikten de istifa et. Dünyada böyle yapıyorlar.”

Serdaroğlu, kendilerini siyaset yapmakla suçlayanlara “kurtulmak yok tek başına” diye seslendi.

ATAN

Son konuşmayı yapan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, “hayatı ucuzlatacağız” diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın her konuştuğunda fiyatların tavan yaptığını savunarak “Bu kazıkları halka gösterdiniz ama siz de bunlardan çekeceksiniz” dedi.

Atan, “eski Başbakan Saner’in adının tarihin kirli sayfalarına yazılacağını” öne sürerek enkaz bırakıldığını savundu.

Kendilerini siyaset yapmakla suçlayanlara “yazıklar olsun” diye seslenen Atan, “Zaten siyaset harakiri yaptı. Bugünkü protesto on aylık protestodur. Sayın Sucuoğlu eğer zamları geri çekmezseniz size de protesto yapacağız. Yurt dışına gidince ‘KKTC'de neler oluyor?’ diyorlar, utanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başbakanlık bahçe kapısına tencereler önüne de kazıklar bırakılarak eylem tamamlandı.

(GÜL/ŞEB)  FOTOĞRAFLI

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Son Güncelleme: 05.11.2021 14:54
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