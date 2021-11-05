3 sendika bugün grevde

Kamuda örgütlü üç sendika KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ bugün 4 buçuk saatlik grev ve Başbakanlık önünde eylem yapacak.

Üç sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, grev ve eylemin gerekçesi, “zamları protesto etmek” olduğu belirtildi.

Bugün 08.00-12.30 saatleri arasında Hastanelerin 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulanacak.

Sendikalar, üyeleriyle saat 10.00’da yürüyüşe geçip Başbakanlık önünde protesto gösterisi ve basın açıklaması yapacak.