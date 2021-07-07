banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstifa, iftira, irtica, istifra
İstifa, iftira, irtica, istifra
Geçen sene neden kapandık, şimdi neden kapanmıyoruz?
Geçen sene neden kapandık, şimdi...
Bütçe Maraş’a gidince çalışanlar nasıl ödensin!
Bütçe Maraş’a gidince çalışanlar nasıl...
7 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
7 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
banner376

3 saatlik elektrik kesintisi

Girne'nin bazı bölgelerine 3 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:26
3 saatlik elektrik kesintisi

banner341
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne’nin bazı bölgelerine bugün yaklaşık üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi çalışması nedeniyle 09.30 - 12.30 saatleri arasında Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecektir” denildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngördü: “Hızla yükselişe geçen salgın ile keskin tedbirler herkes tarafından alınmalıdır!”
Güngördü: “Hızla yükselişe geçen salgın ile keskin tedbirler herkes tarafından alınmalıdır!”
Mağusa Türk Genel İş Sendikası 3 saatlik uyarı grevi yaptı
Mağusa Türk Genel İş Sendikası 3 saatlik uyarı grevi yaptı
Covid-19 dezenfeksiyonunun önemi
Covid-19 dezenfeksiyonunun önemi
ODTÜ Kıbrıs Makina Mühendisliği öğrencileri ve hocalarının ortak yayın başarısı
ODTÜ Kıbrıs Makina Mühendisliği öğrencileri ve hocalarının ortak yayın başarısı
470 TL ve üzerinde borcu olanların elektriği yarın kesilecek!
470 TL ve üzerinde borcu olanların elektriği yarın kesilecek!
DGS’ye katılacaklara PCR zorunlu!
DGS’ye katılacaklara PCR zorunlu!
Zaroğlu'ndan Arıklı'ya: "Düş yakamızdan artık"
Zaroğlu'ndan Arıklı'ya: "Düş yakamızdan artık"
SOS Çocukköyü Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı
SOS Çocukköyü Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı
Kuir Kıbrıs Derneği, “renklerin çeşitliliği” projesi kapsamındaki son yerel buluşmasını Actiwetea ile gerçekleştirdi
Kuir Kıbrıs Derneği, “renklerin çeşitliliği” projesi kapsamındaki son yerel buluşmasını Actiwetea ile gerçekleştirdi
Ali Bizden'in Türkiye'ye alınmamasına tepkiler büyüyor
Ali Bizden'in Türkiye'ye alınmamasına tepkiler büyüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim