banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse iki can daha!
Koronavirüse 2 can daha!
Kendi testini kendin yap!
Kendi testini kendin yap!
Alkollü sürücü yayaya çarptı
Alkollü sürücü yayaya çarptı
UBP'de neler oluyor?
UBP'de neler oluyor?
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse iki can daha!
Kapat

3 parti seçimleri boykot için işbirliği başlattı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Federal Kıbrıs Hareketi, 23 Ocak 2022’de yapılacak milletvekilliği seçimlerini boykot için birlikte çalışacağını açıkladı.

17 Aralık 2021 Cuma 12:30
3 parti seçimleri boykot için işbirliği başlattı

Üç örgütten temsilciler boykot iş birliğini açıklamak üzere Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası binasında basın toplantısı düzenledi.

Federal Kıbrıs Hareketi Dönem Sözcüsü Ahmet Ertaç, “2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, federal çözüm görüşünü sandıkta bırakmak amacıyla, Türkiye’nin müdahaleleriyle seçim sürecinin gergin bir ortama dönüştürüldüğünü” iddia ederek, bugün iki devlet politikasıyla federal çözüm görüşünün önünün tıkandığını ve artık seçimlerin sonuç getirici araç olmaktan çıktığı görüşünde olduklarını söyledi.

Ertaç, “Örgütlü bir boykot mücadelesi başlatmak için örgütlenme sürecini başlatmış bulunmaktayız” dedi.

KANATLI

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 1975 sonrası Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşen tüm seçimlere Türkiye’nin müdahale ettiğini savundu. 

Bu müdahalelerin 1993 ile 2021’de olmak üzere iki kez raporlandığını belirten Kanatlı, YKP ve BKP’nin yanında bireylerin de katkılarıyla kampanyanın yürütüleceğini, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, Ocak 2022 seçimlerinde de “hazır” bir durumla karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

Kanatlı, “Bizi temsil etmiyorlar demenin yolu bu seçimlere katılmamaktır” dedi.

banner341
Boykottan bir sonuç elde edilemeyeceği görüşünde olanlara da atıfta bulunan Kanatlı, 1990 seçimleri sonrası, seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle bazı vekillerin meclise gitmeyerek yaptığı boykottun da etkisiyle 1993’te yapılan seçim sonrası UBP’siz bir hükümet kurulduğunu anımsattı.

Kanatlı ayrıca 2020 Ocak sonrası da örgütlenme çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin mevcut koşullarda en geniş güç birliği yapılmasını şart gördüğünü ancak federal çözümü savunan bazı partiler bunu kabul etmediğini, ne ortak bir manifesto ile hareket etmeyi ne de boykotu kabul ettiğini ifade etti.

BKP’nin “taksim ile birleşik Kıbrıs’ın” masada olduğu koşullarda başka partilerle yarışmayı doğru bulmadığını ifade eden İzcan, ortak boykot hareketinde pek çok aydın bireyin de yer alacağını kaydetti.

Güçlü bir boykot ortaya çıkması halinde atılması gereken bir sonraki adımın sokaklarda kitle desteğini arttıracak faaliyetler olduğunu belirten İzcan, üçüncü adımın da federal bir Kıbrıs’ın kurulması için, müzakerelerin İsviçre’de kaldığı yerden başlaması, garantörlük ve güvenlik bölümlerin sonuçlandırılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

İzcen, “Biz bu boykotu çözüme karşı olanlara karşı, ilhak siyasetine karşı ve işgal siyasetine karşı bir mücadele aracı olarak görüyoruz” dedi.


 

banner360
Son Güncelleme: 17.12.2021 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKP “Seçim müdahalelerine ihbar hattı” oluşturduğunu açıkladı
YKP “Seçim müdahalelerine ihbar hattı” oluşturduğunu açıkladı
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak
Yağış miktarları
Yağış miktarları
HP sendikaları ziyaret ediyor
HP sendikaları ziyaret ediyor
Ciğerimiz yandı!
Ciğerimiz yandı!
Çakıcı zamlar ve döviz kurlarındaki artışı değerlendirdi
Çakıcı zamlar ve döviz kurlarındaki artışı değerlendirdi
Mevlana, vuslatının 748. yılında KKTC’de anıldı
Mevlana, vuslatının 748. yılında KKTC’de anıldı
DAÜ ile KTÖS arasın proje sözleşmesi imzalandı
DAÜ ile KTÖS arasın proje sözleşmesi imzalandı
Baybars BRT'ye konuştu
Baybars BRT'ye konuştu
YSK'dan duyuru
YSK'dan duyuru

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim