3 örgüt eyleme gidiyor

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

3 örgütten yapılan ortak basın açıklamasında, “Bıçak kemiğe dayanmıştır” denilerek, her türlü yapıcı yaklaşıma rağmen gelinen noktada siyasetin, ülke için çözüm üretmekten uzak olduğu savunuldu.

On binlerce insanın işsizlik ve açlıkla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, küçük-büyük tüm işletmelerin borç batağına düştüğü ve her geçen gün artan faizler karşısında hükümet tarafından önlem alınması, çare üretilmesi, yasal bir düzenleme yapılması beklenirken, bunun yapılmadığı kaydedildi.

Yabancı sermayenin kontrolsüz bir biçimde ülkeye girdiği ifade edilen açıklamada, “’Yatırım yapıyorum’ adı altında ekmeğimiz, çoluk çocuğumuzun rızkı elimizden alınmakta, ülkeyi yönetmek için görevli olanlar ise buna alkış tutarak seyirci kalmaktadırlar” iddiasında bulunuldu.

Gerek işverenler ve işletmelere gerekse çalışanlara haciz geldiği savunulan açıklamada, “Onlar üç maymunu oynamaktadırlar” denildi.

“YERLİ İŞLETMELERİMİZ YERİNİ, ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GELEN YABANCILARA BIRAKIYOR”

Sosyal ve ekonomik plansızlığın herkesi tükettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin ve bütün değerlerimizin gözümüzün önünde eridiğine tanık oluyoruz ve her geçen gün bu dağınıklık, bu plansızlık, hukuksuzlukla da birleşerek kendini daha fazla hissettiriyor. Esnaf sürekli eriyor. Yabancı sermaye hususundaki kontrolsüzlük nedeniyle işletmelerimiz sürekli kabuk değiştiriyor. Yerli işletmelerimiz yerini, elini kolunu sallaya sallaya gelen yabancılara bırakıyor.”

Açıklamada, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin üyeleri ve 70 alt sektörü destekleyen, tamamı emekçilerden oluşan taşeronların, yurt dışından gelen kayıtsızlar karşısında yok olduğu ifade edildi.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAK BİR MECLİS VE HÜKÜMET İSTİYORUZ”

3 örgütün ortak açıklamasında, geleceğe sahip çıkan, ülkeyi içerisine düştüğü kötü durumdan çıkarma gailesi olan, gece gündüz bunun için çalışacak olan bir meclis ve bu düşünceyle göreve gelecek bir hükümet istendiği kaydedildi.

“Ne saray istiyoruz ne meclis istiyoruz. Okul, hastane istiyoruz. Kamu binalarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Borç ve faiz batağından kurtulmamıza katkı koyacak bir devlet yaklaşımı istiyoruz” denilen açıklamada, sosyo-ekonomik kalkınma planları yapacak ve o planlara sadık kalacak yöneticiler istendi.

“EVİMİZİN EFENDİSİ OLMAK İSTİYORUZ”

Yabancı sermaye tanımının yapılması, ülkeye fayda sağlar şekilde düzenlenmesi talep edilen açıklamada, “Evimizin ülkemizin efendisi olarak, yaşamımızı devam ettirmek itiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Demokrasi istiyoruz, hukukun üstünlüğünü istiyoruz, bunların gerçekleşmesine katkı koyabilecek bir zihniyet değişimi istiyoruz” denildi.

“İSTİFA EDİP İHTİYACIMIZ OLAN UMUDUN YEŞERMESİNE KATKI KOYUN”

Hükümete istifa çağrısı yapılan açıklamada, “Hiç olmazsa bunu yapın, istifa edip ihtiyacımız olan umudun yeşermesine katkı koyun. Bir an önce seçimlerin gerçekleşmesine ve ülkeyi ayağa kaldırma heyecanı taşıyan dört yıllık bir yeni hükümetin oluşmasına katkı koyun. Aksini ısrar ettiğiniz sürece biz sokakta olacağız” ifadeleri kullanıldı.