banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Yerel seçimlere de müdahale olur...
74'ü yerel 97 pozitif vaka
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Bakanlar Kurulu'ndan Asya bebek için karar!
Asya bebeğe devlet eli
banner376
Flaş Haber
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kapat

3 Mühendis Odası: “KIB-TEK’e alınan yakıt şartname ile uyumlu değil”

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği(KTMMOB) bünyesindeki üç oda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu santralleri için ihalesiz alınan yakıtların kirlilik açısından önemli olan parametrelerin olması gereken değerlerin üzerinde olduğunu savundu.

17 Eylül 2021 Cuma 11:30
3 Mühendis Odası: “KIB-TEK’e alınan yakıt şartname ile uyumlu değil”

Yerbilim Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, talep üzerine Kıb-Tek’ten KTMMOB’ne ulaştırılan akaryakıt analizlerinin incelendiği ve pek çok değerin olması gereken azami değerin üzerinde olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, Kıb-Tek tarafından verilen bilgiler incelendiğinde, Şubat – Ağustos arası ihalesiz alınan yakıtların analizlerinin SGS Supervıse Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş tarafından yapıldığının görüldüğü, söz konusu analizlerin KIB-TEK’in teknik şartnamelerinde yer alan parametrelerle değerlendirildiğini ifade etti.

“SADECE KÜKÜRT DEĞERİ UYGUNLUK TAŞIYOR”

Açıklamada, “Bu incelemede; gerek gemilerle gerekse kara tankerleriyle yapılan bazı sevkiyatlardaki yakıtlara ait analiz sonuçlarının benzerlik taşıdığı ve KIB-TEK tarafından gönderilmiş olan cevap yazısında sadece Kükürt değerlerinin uygunluğu belirtilmiş olmasına rağmen; Su, Kalsiyum(Ca), Çinko (Zn), Toplam Tortu Potansiyeli, Net Kalorifik Değer, Denge (Stability) ve Kararlılık (Compatibility) gibi parametreler açısından limit değerleri sağlamadığı görülmüştür. Yakıtın içerisindeki su oranının fazlalığı fazlalık kadar miktarda yakıt yerine suya ücret ödendiği anlamına gelmektedir” denildi. 

banner341
“KULLANILMIŞ YAĞ KATILDIĞI ANLAŞILIYOR”

Analiz ve şartname değerlendirildiğinde yakıtın içerisinde kullanılmış yağ katıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, “KIB-TEK teknik şartnamesinde, analiz sonuçlarında Kalsiyum (Ca) ve Çinko (Zn) değerlerinin aynı anda limit üstü olması durumunda yakıtın içerisinde kullanılmış yağ olduğunun kabul edileceği belirtilmektedir ve üzülerek belirtmeliyiz ki bu sonuçlarda bu iki parametre maalesef limit değerleri aşmaktadır. Yakıtın yanması sonucunda açığa çıkan ısı miktarı yani net kalorifik değeri, teknik şartnamede belirtilen limitin de altındadır. Böylelikle bir birim enerji için daha cok yakıt tüketilmesi gerekeceği ve bunun da daha fazla emisyon oluşumu anlamına geldiği açıktır. Ayrıca, Toplam Tortu Potansiyeli gibi yakıtın kirlilik derecesi açısından önem arz eden bazı parametrelerin limit değerlerin üzerinde olması, ortaya çıkan emisyonların da insan sağlığı ve çevre açısından daha olumsuz etkilere sahip olacağının kanıtı niteliğindedir” denildi.

SORUMLULARA NE OLACAK?”

“Meslek Odaları olarak; opsiyon belgesiz, ihalesiz doğrudan alım yöntemi ile teknik şartnamelerdeki limit değerlere uymayan yakıt alımı ve kullanımını doğru bulmuyoruz” ifadeleri kullanılan açıklamada, sorumlulara  nasıl bir cezai müeyyide uygulanacağının açıklanması talep edildi.

Açıklamada ayrıca halen kullanılmakta olan ve bu tarihten sonra yeni gelecek olan yakıtlarla ilgili, KTMMOB tarafından belirlenecek bağımsız bir denetçi nezaretinde, şahit numune alınması, bu numunelerin uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvarda analiz edilmesi ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması talep edildiği kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2021 11:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Saner kirli akaryakıt iddiaları hakkında konuştu
Başbakan Saner kirli akaryakıt iddiaları hakkında konuştu
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Ombudsman, Teknecik'e sağlanan akaryakıtı denetledi
Ombudsman, Teknecik'e sağlanan akaryakıtı denetledi
Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de
Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de
1 saatlik elektrik kesintisi
1 saatlik elektrik kesintisi
Hava durumu
Hava durumu
28 yaşındaki Buse Aksay aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
28 yaşındaki Buse Aksay aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı’ndan Anastasiadis'e eleştiri
Cumhurbaşkanlığı’ndan Anastasiadis'e eleştiri
Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Teknecik Elektrik Santrali yakıt alımı konusunda gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdi
Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Teknecik Elektrik Santrali yakıt alımı konusunda gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdi
74'ü yerel 97 pozitif vaka
74'ü yerel 97 pozitif vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim