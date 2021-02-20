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3 muhalif partiden Pilli’nin görevden alınmasına tepkiler

Meclis’teki muhalefet partileri, kabinede yapılan değişiklikle Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasına tepki gösterdi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:00
3 muhalif partiden Pilli’nin görevden alınmasına tepkiler
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CTP, HP ve TDP başkanları sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla kararı eleştirdi.

ERHÜRMAN: “PİLLİ’Yİ GÖREVDEN ALARAK HÜKÜMETİN BAŞARISIZLIĞINI ÖRTECEĞİNİZİ SANMAK KRİZ YÖNETİMİNİ ANLAYAMADIĞINIZIN GÖSTERGESİ”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman çok boyutlu pandemi krizini yönetmenin sadece Sağlık Bakanı’nı değil bir bütün olarak hükümetin görevi olduğunu vurguladı.
Erhürman açıklamasında “Baştan beri hep söyledik. Bu krizi yönetme görevi yalnızca Sağlık Bakanı'nın değildir. Kriz çok boyutludur ve hükumetin bir bütün olarak yönetmesi gerekir. Şimdi başarısızlık için bir günah keçisi aramak ve çok kısa süre önce ‘dünyanın en başarılı sağlık bakanı’ ilan ettiğiniz Sn. Pilli'yi görevden alarak hükumetin geri kalanının başarısızlığını örteceğinizi sanmak, "kriz yönetimi" meselesini 11 aydan sonra hâlâ anlayamadığınızın en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

ÖZERSAY: “KRİZ YÖNETİMİNDE GEREKLİ NE VARSA TERSİNİ YAPMAKTA ÇOK ISRARCISINIZ”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay tepkisini, böyle bir dönemde kamuoyunda Bakanlar Kurulu’nda bir bakana biraz güven kırıntısı kalmışsa onun da Sağlık Bakanı olduğunu belirterek “Onu da yerle bir ettiniz. Kriz yönetiminde gerekli olan ne varsa tersini yapma konusunda çok ısrarcısınız. Toplum sağlığını tehdit eden bir dönemde bu kadar özensizlik, Allah acısın bizi, hepimizi” sözleriyle ifade etti.

ÖZYİĞİT: “UBP-DP-YDP AZINLIK HÜKÜMETİ DERHAL İSTİFA ETMELİ VE ÜST KOMİTENİN BELİRLEYECEĞİ EN ERKEN TARİHTE SEÇİME GİDİLMELİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Ersan Saner’in daha bir ay önce ‘dünyanın en iyi Sağlık Bakanlarından biri’ dediği Ali Pilli’yi görevden aldığını, “yerine Üstel atanacak” haberleri için de  yalan dediğini kaydederek Pilli’nin görevden alınma gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.
Hükümeti istifaya çağıran Özyiğit, erken seçime gidilmesi çağrısı da yaptı.

Özyiğit, şunları kaydetti:
“Jet skandalından dolayı Bakanlık görevinden alınan Üstel, önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına, şimdi de Sağlık Bakanlığına atandı. Üstelik bütçe görüşmeleri sırasında Polis Genel Müdürü ile Başsavcı Yardımcısı’nın ‘kapsamlı rapor açıklanacak’ söylemine rağmen, söz konusu rapor halen açıklanmamışken..
Ve tüm bu gelişmeler de Pandeminin sürdüğü olağanüstü dönemde yaşanmakta. 
Aslında bu yapılanlar 'müdahaleli CB seçimleri döneminde Eroğlu ailesine verilen sözlerin' de yerine getirilmesi anlamını taşıyor.

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Bakanlık ve koltuk kavgalarının toplum sağlığından daha önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktan hiç çekinmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. 
Ali Pilli’nin ‘En iyi sağlık bakanlarından biri olduğu tartışılır ama sayın Saner’ın en kötü Başbakanlardan biri olduğu şimdiden çok net.
Sayın Ali Pilli’nin görevden alınma gerekçesi toplumla paylaşılmalıdır. 
Ülkenin bu azınlık hükümeti ile yönetilemeyeceği bugün bir kez daha tescillendi. 
Artık yapılması gereken çok net. 
UBP-DP-YDP azınlık hükümeti derhal istifa etmeli ve Bulaşıcı Hasalıklar Üst Komitesi’nin belirleyeceği en erken tarihte seçime gidilmeli.”

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Son Güncelleme: 20.02.2021 22:03
Anahtar Kelimeler:
Pillinin Görevden Alınmasına Tepkiler
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