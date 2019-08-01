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3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü şüphesi ile hastanelerde kontrol altında olan hastalardan alınan ve TC Sağlık Bakanlığı Hıfsı Sıha Enstitüsü'ne gönderilen kan örneklerinin sonuçlarının gediğini; tahlil sonuçlarına göre 6 vakanın 5'inin pozitif birinin ise negatif çıktığını duyurdu.

3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü şüphesi ile hastanelerde kontrol altında olan hastalardan alınan ve TC Sağlık Bakanlığı Hıfsı Sıha Enstitüsü'ne gönderilen kan örneklerinin sonuçlarının gediğini; tahlil sonuçlarına göre 6 vakanın 5'inin pozitif birinin ise negatif çıktığını duyurdu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor

“TAHLİL SONUÇLARINA GÖRE 6 VAKANIN 5'İ POZİTİF BİRİ İSE NEGATİF”

“ÖZEL BİR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN 2 VAKADA DA POZİTİF BATI NİL VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ”

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Sağlık Bakanlığı,  Batı Nil Virüsü şüphesi ile hastanelerde kontrol altında olan hastalardan alınan ve TC Sağlık Bakanlığı Hıfsı Sıha Enstitüsü'ne gönderilen kan örneklerinin sonuçlarının gediğini; tahlil sonuçlarına göre 6 vakanın 5'inin pozitif birinin ise negatif çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, özel bir hastanede tedavi gören 2 vakada da pozitif Batı Nil virüsü tespit edildiği de ifade edildi.

Açıklamada, “Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların üçü yoğun bakımda tutulmaktadır. Diğer hastalarımız ise servislerde tedavi edilmektedir. Bakanlığımız konu ile ilgili tüm paydaşlarla çalışmalarına hiç ara vermeden devam etmektedir. Halkın bilgi edinme hakkı ve şeffaflık ilkesi ile hareket etmeyi temel anlayış sayan bakanlığımız tüm gelişmeleri kamuoyuyla belli aralıklarla paylaşmaya devam edecektir” denildi.

Son Güncelleme: 01.08.2019 15:00
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