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3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 30 Haziran’a ertelendi

3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 30 Haziran’a ertelendi

26 Şubat 2019 Salı 08:19
3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 30 Haziran’a ertelendi

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Yönetim Kurulu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni, 30 Haziran’a erteleme kararı aldı.

Konseyden yapılan açıklamada, “Bu kararı, aynı günde iki festival yapılırsa halkımızı, stant sahiplerini ve sponsorları düşünerek aldık. En önemli unsur toplumumuzun parçalanmamasıdır” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Diğer festivalin organizatörleri, biz festival tarihini duyurduktan iki ay sonra aynı günde festival yapacaklarını ilan etmişlerdi. Sebebi ne olursa olsun, biz duyurduktan sonra aynı tarihte ikinci bir festivalin düzenlenmesini kabul edilemez bulduğumuzu defalarca dile getirdik.

Bugüne kadar, diğer grubun festival tarihini değiştirmesini veya gelip konsey ile yan yana yürümelerini iyi niyetle bekledik. Maalesef bu gerçekleşmeyince, iki aydır yaptığımız yoğun hazırlık ve masraflara rağmen halkımızı düşünerek kendi festivalimizi 1 hafta erteledik.

Tüm halkımızı 30 Haziran 2019 Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde yapacağımız 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne bekliyoruz.

Bu kararın iki taraf için de en sağlıklı çözüm olduğuna inanıyoruz. Böylelikle iki tarafın da kayıp yaşamayacağını umuyoruz. Diğer gruba festivallerinde başarılar ve bol şans diliyoruz.”

Son Güncelleme: 26.02.2019 11:22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Kültür Festivali
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