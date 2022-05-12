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3 kayıp şahıs aranıyor

12 Mayıs 2022 Perşembe 12:59
3 kayıp şahıs aranıyor

10.05.2022 tarihinde, saat 08:30 Lefkoşa'da sakin Ece KARA (K-22), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

Lefkoşa'da sakin Anvi Alex EPONON (E-24)’a ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınamadığı ailesi tarafından 11.05.2022 tarihinde polisin bilgisine getirilmiştir.  Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

Gazimağusa’da sakin Amıne KOUHOU'ya (E-28)’ya yaklaşık bir aydır ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınamadığı arkadaşları tarafından 11.05.2022 tarihinde polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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