banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gezici seçim anketi sonuçları açıklandı
Gezici seçim anketi sonuçları
Dolar/TL'de bu sabah 13,90 seviyesi görüldü
Dolar kritik seviyelerde!
Küçük Kaymaklı'da feci kaza
Küçük Kaymaklı'da feci kaza
“Koop-Süt yok Yörükoğlu verelim!”
“Koop-Süt yok Yörükoğlu verelim!”
banner404

3 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde 3 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

10 Aralık 2021 Cuma 17:15
3 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 3-9 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

banner341
Buna göre, ithal ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanırken, yerli ürünlerden 13 numune temiz çıktı.

İthal ürünlerden İşleyen Kardeşler Ltd ait elmada (golden),  (Stk) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği menşeine iade edildi.

10 Aralık  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                       

                İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu

1             M.Hacı Ali Ltd.   İthal       Buğday (Unluk)                Temiz

2             Henege Tarım   İthal       Ayçiçek Küsbesi               Temiz

3             Holly Grains Ltd.              İthal       Mısır yemlik       Temiz

4             Henege Tarım   İthal       Ayçiçek küsbesi yağlı     Temiz

5             Pınarlı Tarım İşl.                İthal       Mısır Slajı            Temiz

6             Holly Grains Ltd.              İthal       Ayçiçek küsbesi yağlı     Temiz

7             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma G.S              Temiz

8             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz

9             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

10           Svs Tic. Ltd.        İthal       Armut Ank.        Temiz

11           Svs Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

12           Svs Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden      Temiz

13           Baharyolu           İthal       Acı Pul Biber      Temiz

14           Baharyolu           İthal       Tatlı Pul Biber    Temiz

15           Svs Tic. Ltd.        İthal       Armut Ank.        Temiz

16           Svs Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz

17           Svs Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden      Temiz

18           Babür Tic. Ltd.   İthal       Elma G.S              Temiz

19           Babür Tic. Ltd.   İthal       Elma Fuji             Temiz

20           İşleyen Kardeşler Ltd.   İthal       Elma Stk              Limit Üstü

21           İşleyen Kardeşler Ltd.   İthal       Elma Golden      Limit Üstü

22           İşleyen Kardeşler Ltd.   İthal       Armut Ank.        Limit Üstü

23           Cahide Kılıç         İthal       Armut S.M         Temiz

24           Cahide Kılıç         İthal       Elma Gala            Temiz

25           Cahide Kılıç         İthal       Elma Golden      Temiz

23           Fatma Karabudak            Mağusa               Sivri Biber           Temiz

27           Mesut Karakuş Mağusa               Kapya Biber       Temiz

28           Hatice Fidan Balcı            Mağusa               Hıyar     Temiz

29           Hatice Fidan Balcı            Mağusa               Domates             Temiz

30           Veli Piri Mağusa               Hıyar     Temiz

31           Cemal Pehlivanoğulları İnönü    Pırasa    Temiz

32           Yahya Yıldız        Tatlısu   Marul    Temiz

33           Yahya Yıldız        Tatlısu   Alabaş  Temiz

34           Gülsüm Şen       Tatlısu   Fasulye(Aspro) Temiz

35           Adem Çil             Tatlısu   Patlıcan                Temiz

36           Haşim Başoğlu  Güneşköy           Domates             Temiz

37           Ekrem Civisilli    İskele    Domates             Temiz

38           Ekrem Civisilli    İskele    Glumra Temiz

banner360
Son Güncelleme: 10.12.2021 17:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Kıb-Tek, 10 milyon dolar borçlanıyor
Kıb-Tek, 10 milyon dolar borçlanıyor
Tatar: “Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir”
Tatar: “Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir”
Ataoğlu: “Her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam ediyoruz”
Ataoğlu: “Her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam ediyoruz”
Özersay: “Vergiyi artırmak marifet değil”
Özersay: “Vergiyi artırmak marifet değil”
Baybars, daralan ekonomide devletin çare üretme zorunluluğu olduğunu söyledi
Baybars, daralan ekonomide devletin çare üretme zorunluluğu olduğunu söyledi
Erhürman: “Halkın temel meselesi geçim sıkıntısı”
Erhürman: “Halkın temel meselesi geçim sıkıntısı”
Tatar, KKTC İnsan Hakları Derneği heyetini kabul etti
Tatar, KKTC İnsan Hakları Derneği heyetini kabul etti
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Özersay ekonomik krize çare olan 6 maddelik reçete ile ilgili konuştu
Özersay ekonomik krize çare olan 6 maddelik reçete ile ilgili konuştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim