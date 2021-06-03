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3 Haziran Dünya Bisiklet Günü

 

03 Haziran 2021 Perşembe 17:15
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü
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ZİYARETTE HEYET ARTER’E PROJELERİNİ AKTARDI

3 Haziran Dünya Bisiklet günü dolayısıyla  “Green Pedal Cycling” Derneği Kentsel Dönüşüm Komitesi’nden bir heyet  Dernek Başkanı Özgür Gülhan ile birlikte Mağusa  Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek bisiklet sporu ile ilgili projelerini paylaştı.

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Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkan İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada, sporla sağlığın iç içe olduğunu, bisiklet sürmenin hem ulaşımda çevre dostu olduğunu hem de sağlığı korumada önemli olduğunu kaydetti.

Kentteki bisiklet sevdalılarını artırmak istediklerini, bu anlamda yollarda bisiklet altyapısı yapmak için çalıştıklarını ifade eden Arter, fiziki yapının bozulmadığı için şehrin yarısından fazlasında bisiklet altyapısının kurulabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkarak toplam 5 noktada bisiklet istasyonu kurulacağını ayrıca suriçinde ve Derinya Kapısı noktasında bisiklet istasyonu olacağını ifade eden Arter,  Mağusa Gelişm Akademisi’nde çocuklara bisikleti sevdirmek ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını da belirtti.

Arter, 50 adet bisikletle bisiklet sürme etkinliği yapmak istediklerini, 600 adet bisikletin kapalı Maraş’ta  halkın hizmetinde olduğunu , Maraş’taki yollarda bisiklet çizgileri çizdiklerini, yolu araç trafiğine kapadıklarını da kaydetti.

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Son Güncelleme: 03.06.2021 18:04
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