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3 günlük bütçe maratonu tamamlandı

Meclis Genel Kurulu, 2022 bütçesini görüşmeyi tamamladı

25 Kasım 2021 Perşembe 07:00
3 günlük bütçe maratonu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi, geç saatlere sarkan toplantısıyla tamamladı. 12 milyar 770 milyon TL’lik bütçe, oy çokluğuyla onaylandı.

Hızlandırılmış programla Pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri üç günde tamamlandı. Çarşamba günü saat 13.30’da başlayan toplantı, bugün 01.50’de tamamlandı.

Meclis Genel Kurulu’nda son sırada Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerinin onaylanmasının ardından 23 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılmasına ilişkin karar da kabul edildi.

“Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi” Meclis’ten oy birliğiyle geçti. Böylece erken seçim takvimi ve seçim yasakları Cuma günü başlayacak.

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİNE DE OY ÇOKLUĞU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bu gece son olarak Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçeleri görüşüldü.

Maliye Bakanlığı bütçesi 5 milyar 946 milyon 686 bin 500 TL olarak onaylandı.

ATAKAN

Maliye Bakanlığı bütçesiyle ilgili ilk konuşmayı yapan HP Milletvekili Tolga Atakan, Meclis kürsüsünden konuşan milletvekili ve bakanların bütçenin yetersizliğinden bahsettiğine işaret etti.

Denk bütçe hedefine ulaşacak adımların atılamadığını, bunun üzerine Türk Lirası’nın değer kaybının yaşandığını ifade eden Atakan, sağlıklı bir gelir gider dengesi, vergi sistemi oluşturulamadığı sürece bu sorunların devam edeceğini kaydetti.

Atakan, “egemenliğin” gerçekten hayata geçmesi için mali disiplin ve maliye yapısı olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, Dışişleri Bakanı ile görüşlerinin örtüşmediğini, ancak hellim konusundaki bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki anlaşmazlığın da vahim olduğunu ifade etti.

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Uluçay, Kıbrıs Türk halkının hellim konusunda buralara kolay gelmediğini, bu yüzden AB’de daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini çünkü bunun Kıbrıs Türk halkının üreticilerin geleceği olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanlığı’nın pandemi sürecinde gerekli adımları atmakta geç kaldığını, ülke ekonomisine daha fazla yararı olacak bazı yerlerde vardiya sistemine geçilmesinde başarılı olunamadığını ifade eden Uluçay, kamuda hayat pahalılığının ödenmesi gerektiğini, özel sektörün de ekonomik olarak rahatlatılması gerektiğini söyledi.

Uluçay, dövizdeki yükselişin enflasyonu da artırdığını, bu çerçevede enflasyon oranının geçen yılın iki katı olduğuna dikkat çekti, eşel mobil sisteminin 6 ay yerine 3 aya çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun hem hane halkına destek olacağını, hem de esnafa olumlu yansıyacağına işaret eden Uluçay, geçmiş hükümetin bunu yapmak yerine hayat pahalılığı ödeneğini durdurmak için adım attığını ve bu kararın mahkemeden döndüğünü anımsattı.

Vergide otomasyon sistemi, yerel yönetimlere katkılar, döviz kurlarının sabitlenmesiyle ilgili bazı kararların alınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Uluçay, ekonomiye yönelik etkin adımların atılmasını istedi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Vekili, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yüzde 61’e ulaşan kur farkından sonra bütçe üzerine çok fazla bir şey söylenemeyeceğini ifade ederek, görüşleriyle bütçeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Daha sonra Gelirler bütçesi ve cetveller oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarı’nın bütünü için yapılan açık oylamada 25 kabul ve 11 ret oyu kullanıldı, 13 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, oylama sonucunu açıkladıktan sonra yeni bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Meclis’te daha sonra Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası uyarınca Taşınmaz Mal Komisyonu’na 21 Aralık’ta dolacak başvuru süresinin iki yıl daha uzatılmasını içeren tasarıya oy birliğiyle komitede ivedilik kararı alındı.

Matrah dilimlerinin yeniden düzenlenmesini içeren Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı için de ivedilik talep edilen Başbakanlık tezkeresi okunduğu sırada söz alan Başbakan Faiz Sucuoğlu, tasarıyı yeniden görüşülmek üzere komiteye geri çektiklerini açıkladı.

Toplantıda son olarak “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi” görüşüldü. 23 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılmasını içeren öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu çalışmalarını 01.50’de tamamladı.

Meclis bir sonraki toplantısını 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da yapacak.

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Son Güncelleme: 25.11.2021 09:35
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