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3 gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Çarşamba gününden itibaren 3 gün yağmur beklendiğini bildirdi.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:45
3 gün yağmur bekleniyor
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Dairenin 30 Mart – 5 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.
Havanın yarın  açık ve az bulutlu olması beklenirken, çarşamba günü  parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmurlu olacak. Nisan ayının ilk günü olan perşembe günü ise hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

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Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu hava cuma günü de sürecek. Cumartesi günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, pazar ile pazartesi günleri açık ve az bulutlu geçecek.
Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 18- 21 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgâr periyodun ilk günü kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde  güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.
 

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Son Güncelleme: 29.03.2021 16:59
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