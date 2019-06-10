3 gün internet kesintisi yapılacak!

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı yazılı açıklamada, “Telekomünikasyon Dairesi ve Türk Telekom Internet ana omurgası üzerinde çalışma yapacaktır. Bu nedenle, 11,12 ve 13 Haziran 2019 tarihlerinde (02:00 - 06: 00 saatleri arasında) Internet ana omurga sisteminde (MPLS ) kapasite artışı, servis aktarımı ve yazılım güncellemesi çalışmaları yapılacağından dolayı belirtilen tarih ve saatler arasında internet kesintileri meydana gelebilecektir. Halkımızdan oluşacak olan kesintiler için özür dileriz” ifadelerini kullandı.

