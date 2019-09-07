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3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu gerçekleştirildi.

3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu gerçekleştirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:49
3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nin 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sempozyumun açılışında konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, fizyoterapinin önemine vurgu yaparak sağlıklı insanların kaliteli yaşam sürebilmesi için fizyoterapinin spor kadar gerekli olduğuna işaret etti.

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Pilli, şöyle devam etti:

“Ülkede bugün 40. yılında olan Fizyoterapistler Birliği’nin halk sağlığına yönelik çalışmaları bulunduğunu gözlemlemekteyim. Sadece fizik tedavi değil, koruyucu rehabilitasyon programları da bulunmakta ve genel halk sağlığı için uzun yıllardır emek verilmektedir. Bunun yanında sağlık alanındaki bölümlerden mezun olanlar ve fizyoterapistlik gibi önem arz eden meslek gruplarının istihdamı konusunda da çalışmalarda bulunmaya hazırız”

Fizyoterapistlerin hak ettiği şartlarda çalışması ve yasanın geçmesi gerektiğinin bilincinde olduğunu kaydeden Pilli, Sağlık Bakanı olarak fizyoterapistler ile birlikte çalışarak her sorunu aşmaya hazır olduğunu söyledi.

Açılışta, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı Şahveren Çakartaş da birer konuşma yaptı.

Son Güncelleme: 07.09.2019 15:00
Anahtar Kelimeler:
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
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