banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti
Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti
Telefon Dairesi’nden Borç Uyarısı
Telefon Dairesi’nden Borç Uyarısı
Tecavüzcüye 13 yıl daha hapis cezası verildi
Tecavüzcüye 13 yıl daha hapis...
Polis'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama!
Polis'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama!
Kıb-Tek: “Mayıs ayı faturalama işlemlerinde gecikme oldu; işlemler 24 saat içerisinde tamamlanacak”
Kıb-Tek'den açıklama
banner405

3 farklı noktada yangın

09 Haziran 2022 Perşembe 14:34
3 farklı noktada yangın

08.06.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bulunan Mohamed Bashra Khairy MOHAMED’in kalmakta olduğu dairenin mutfak kısmında ocağın yakıldığı esnada muhtemelen gaz kaçağının parlaması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri ve apartman sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, gaz ocağı, fırın, mutfak tezgahı, tüp gaz hortumu, perde ve korniz yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

08.06.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, İnönü köyü yakınlarında meydan gelen yangın sonucu; 50 dönüm biçilmemiş arpa, 45 dönüm biçilmiş anız, 145 adet rulo balya, 30 adet büyük kare balya yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

08.06.20222 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Surlariçi bölgesinde meydana gelen yangın sonucu; 4 adet zeytin ağacı, 3 adet limon ağacı ve 8 adet hurma ağacı ile 1,5 dönümlük alandaki kuru otlar yanmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti
Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti
GAÜ ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor
GAÜ ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor
“teslimat” Brooklyn’de Yarışıyor 
“teslimat” Brooklyn’de Yarışıyor 
Pgm’den “tc’den Ülkeye 200 Kişilik Çevik Kuvvet Polisi Geleceği” Yönündeki İddialara İlişkin Açıklama: “haber Ve Yorumlar Asılsız, Esefle İzliyoruz” 
Pgm’den “tc’den Ülkeye 200 Kişilik Çevik Kuvvet Polisi Geleceği” Yönündeki İddialara İlişkin Açıklama: “haber Ve Yorumlar Asılsız, Esefle İzliyoruz” 
18 yaşından küçük kişiye alkol sattı!
18 yaşından küçük kişiye alkol sattı!
Gazmağusa'da yere düşürülen bankamatik kartını aldılar kullandılar, 3 kişi tutuklandı!
Gazmağusa'da yere düşürülen bankamatik kartını aldılar kullandılar, 3 kişi tutuklandı!
Polis'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama!
Polis'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama!
Telefon Dairesi’nden Borç Uyarısı
Telefon Dairesi’nden Borç Uyarısı
Öztürkler: “Esas Olan Halkımızın Hak Ettiği Hizmetleri Alabilmesidir”
Öztürkler: “Esas Olan Halkımızın Hak Ettiği Hizmetleri Alabilmesidir”
Ktös: “irademizi Kimseye Teslim Etmeyeceğiz”
Ktös: “irademizi Kimseye Teslim Etmeyeceğiz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim