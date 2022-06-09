3 farklı noktada yangın

08.06.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bulunan Mohamed Bashra Khairy MOHAMED’in kalmakta olduğu dairenin mutfak kısmında ocağın yakıldığı esnada muhtemelen gaz kaçağının parlaması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri ve apartman sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, gaz ocağı, fırın, mutfak tezgahı, tüp gaz hortumu, perde ve korniz yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

08.06.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, İnönü köyü yakınlarında meydan gelen yangın sonucu; 50 dönüm biçilmemiş arpa, 45 dönüm biçilmiş anız, 145 adet rulo balya, 30 adet büyük kare balya yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

08.06.20222 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Surlariçi bölgesinde meydana gelen yangın sonucu; 4 adet zeytin ağacı, 3 adet limon ağacı ve 8 adet hurma ağacı ile 1,5 dönümlük alandaki kuru otlar yanmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.