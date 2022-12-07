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3 farklı bölgede hırsızlık!

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:46
3 farklı bölgede hırsızlık!

1. 09 Kasım - 06 Aralık 2022 tarihleri arasında, Alayköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan B.A.(E-31)’nın, satmış olduğu ürünler karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 87.941,96 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip tafarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 04.12.2022 tarihinde, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden O.S.(E-45)’nin, market içerisinde satışa sunulan 3,749,99 TL değerindeki bir şişe alkollü içkiyi çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 01 Kasım - 03 Aralık 2022 tarihleri arasında, İskele bölgesinde, elektrik direkleri üzerinde bulunan bakır elektrik kablolarının kesilip hasara uğratıldıktan sonra çalınması olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen H.K. (E-40) ve S.E. (E-38) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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