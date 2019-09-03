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Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
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3 Eylül Kıbrıs Manşet...

Akacan’a 8 gün daha!

3 Eylül Kıbrıs Manşet...

Akacan’a 8 gün daha!

03 Eylül 2019 Salı 08:50
3 Eylül Kıbrıs Manşet...

Suç gelirlerinin aklanması ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etme meselesiyle ilgili olarak tutuklanan, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı Bulut Akacan'ın tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Girne’de düzenlenen operasyonda yasa dışı sanal bet hizmeti verdikleri tespit edilerek tutuklanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır ve iş adamı Bulut Akacan dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Polis çavuşu Yahya Suicmez,  29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.00 sıralarında Girne’de FEO Elegan isimli siteye operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, operasyonda Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları ve Elif Çakır’ın tutuklandığını kaydetti.

Operasyon tarihinde sitenin 805 numaralı dairesinde yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini belirten polis, 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını ifade etti.

Son Güncelleme: 03.09.2019 08:53
Anahtar Kelimeler:
KktcKıbrıs Manşet
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