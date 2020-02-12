3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Mersin'de

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in Tarsus ilçesini ziyaret etti.

Bir dizi program için Mersin'e gelen Eroğlu, Tarsus ilçesinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından karşılandı.

İlçe protokolüyle tarihi Makam Camisi ve Ulu Cami'yi gezen Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Eroğlu, daha sonra ilçedeki tarihi Kırkkaşık Çarşısı'nı ziyaret etti, burada kendisine ikram edilen yöresel içecek olan "Kaynar"dan içti.

Eroğlu'na Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu eşlik etti.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu yarın, Yenişehir Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye konuk olacak.