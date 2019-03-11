3. Cumhurbaşkanı Eroğlu İrsen Küçük için taziye mesajı yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Onursal Başkanı, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP eski Genel Başkanı, eski Başbakan İrsen Küçük’ün ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.



Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:



“ Siyasete hemen hemen birlikte başladığımız, uzun yıllar birlikte çalıştığım, kurduğum hükümetlerde Bakanlık görevi verdiğim, partimizin eski Genel Başkanlarından, eski Başbakanlardan Sayın İrsen Küçük’ün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.



İrsen Küçük’ün partimize ve ülkemize bir çok yararlı hizmeti olmuştur. Küçük’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Ulusal Birlik Partisi camiasına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”

