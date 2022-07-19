banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun...
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
Akpınar: “Toplumsal bir seferberlik başlatma...
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol...
banner405

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan Teşekkür Mesajı…

19 Temmuz 2022 Salı 13:00
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan Teşekkür Mesajı…

-Eroğlu, tedavi sürecine katkı sağlayan YDÜ sağlık çalışanlarına ve  ilgisinden dolayı KKTC halkına teşekkür etti

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sağlığının iyi olduğunu, evine çıktığını belirtti ve tedavi sürecine katkı sağlayan YDÜ Hastanesi Yönetimi, doktorları, sağlık çalışanları ile  iyileşmesi için dua edip ilgilenen herkese teşekkür etti.

Eroğlu, yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Geçirdiğim rahatsızlık sonrası kaldırıldığım Yakın Doğu Hastanesi’ndeki tedavimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Evime çıktım ve çok şükür sağlığım iyidir. 

Tedavim süresince teveccüh gösterip ziyaretime gelen ama konulan kısıtlamalar nedeniyle görüşemediğim, telefonla ulaşmaya çalışan ama aynı nedenle konuşamadığım tüm dost, akraba ve tanıdıklarımıza, iyileşme sürecime katkı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yönetimi, teşhis koyan ve ameliyatlarımı gerçekleştiren doktorlara, iyileşmem için dua ve ilgisini eksik etmeyen KKTC ile Türkiye’nin tüm yetkililerine ve halkımıza teşekkür ederim.

Unutmayalım ki her işin başı sağlıktır. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim, sağlığımızı korumamız için yapılan tüm öneri ve ikazlara uyalım. 

Herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”          

banner360
Son Güncelleme: 19.07.2022 15:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknecik santralı bacasından niye siyah duman çıkıyor?
Teknecik santralı bacasından niye siyah duman çıkıyor?
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Döviz kurları
Döviz kurları
Bülent Ecevit Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
Bülent Ecevit Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 48. Yıl Dönümünde Yarın Tören Ve Etkinliklerle Kutlanacak
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 48. Yıl Dönümünde Yarın Tören Ve Etkinliklerle Kutlanacak
20 Temmuz Barış Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Özgürlük Bayramı…
Bakan Oğuz Ekoavrasya Ve Aysiad Yetkililerini Kabul Etti
Bakan Oğuz Ekoavrasya Ve Aysiad Yetkililerini Kabul Etti
KTEZO: “mevcut Hayat Pahalılığı Uygulaması Derhal Geri Çekilsin”
KTEZO: “mevcut Hayat Pahalılığı Uygulaması Derhal Geri Çekilsin”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim