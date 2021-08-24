banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Seçim meraklısı değiliz ama…
Seçim meraklısı değiliz ama…
140'ı yerel 178 pozitif vaka
140'ı yerel 178 pozitif vaka
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
banner376

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu iyi

24 Ağustos 2021 Salı 15:15
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu iyi

YDÜ HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. MÜFİT YENEN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

YENEN:  “ZAMANINDA UYGUN TEDAVİNİN BAŞLANMASIYLA BUGÜN YÜZ GÜLDÜRÜCÜ NOKTAYA GELİNDİ”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinde “yüz güldürücü” noktaya gelindiği açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen basın toplantısı düzenleyerek, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu, zamanında uygun tedavinin başlanmasıyla tedavisinde “yüz güldürücü” noktaya gelindiğini kaydetti.

banner341
Basın toplantısıda Eroğlu’nun kızı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da hazır bulundu.

Yenen, Eroğlu’nun YDÜ Hastanesi’ne baş dönmesi, konuşma bozukluğu şikayeti ile başvurduğunu ifade ederek, “Nörolojik açıdan beyin zarını etkileyen bir enfeksiyondan şüphe ettik. Bu sabah itibarıyla olumlu sonuçları gördük” diye konuştu.

Başhekim Yenen “Sayın Cumhurbaşkanı bu sabah itibarıyla her türlü konuşulanı anlayabilecek konumdadır, takibin hiçbir aşamasına solunum cihazına bağlanmamıştır, uyutulmamıştır. Takiplerimiz nörologlardan ve kardiyologlardan oluşan birer ekip tarafından sürüyor. Bu takip yoğun bakımda gerçekleştirilmiştir. Zamanında uygun tanı ve tedavinin başlanması nedeniyle yüz güldürücü bir noktaya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Hamza Duygu ise kardiyoloji konusunda bir sıkıntıya rastlamadıklarını takibin nörolojik takip şeklinde devam ettiğini söyledi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da YDÜ Hastanesi’ne teşekkür ederek babasının tedavisinin 'bir mucize ile' yapıldığını söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 24.08.2021 15:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı: "Pasaportlarla ilgili karar federal ortaklığın neden kurulamayacağını ortaya koyuyor"
Cumhurbaşkanlığı: "Pasaportlarla ilgili karar federal ortaklığın neden kurulamayacağını ortaya koyuyor"
Gazimağusa Belediyesi, okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor
Gazimağusa Belediyesi, okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor
Tatar: “Spor ambargosu kabul edilemez”
Tatar: “Spor ambargosu kabul edilemez”
UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni döneme hazır
UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni döneme hazır
Prof. Dr. Ünyayar, Moderna aşısı hakkında bilgiler verdi
Prof. Dr. Ünyayar, Moderna aşısı hakkında bilgiler verdi
Ombudsman Filiz Ateşyürür'ün başvurusuna ilişkin raporunu yayımladı
Ombudsman Filiz Ateşyürür'ün başvurusuna ilişkin raporunu yayımladı
22 üreticiye 207 bin 570 TL tazminat ödendi
22 üreticiye 207 bin 570 TL tazminat ödendi
LTB Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi haftalık denetimlerini sürdürüyor
LTB Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi haftalık denetimlerini sürdürüyor
Hayvancılık Dairesi ve İskele Belediyesi arasında sözleşme imzalandı
Hayvancılık Dairesi ve İskele Belediyesi arasında sözleşme imzalandı
“Oyuncularla Dünya Turu” isimli kısa video ile KKTC tanıtıldı
“Oyuncularla Dünya Turu” isimli kısa video ile KKTC tanıtıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim