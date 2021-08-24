3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu iyi

YDÜ HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. MÜFİT YENEN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

YENEN: “ZAMANINDA UYGUN TEDAVİNİN BAŞLANMASIYLA BUGÜN YÜZ GÜLDÜRÜCÜ NOKTAYA GELİNDİ”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinde “yüz güldürücü” noktaya gelindiği açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen basın toplantısı düzenleyerek, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu, zamanında uygun tedavinin başlanmasıyla tedavisinde “yüz güldürücü” noktaya gelindiğini kaydetti.

Basın toplantısıda Eroğlu’nun kızı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da hazır bulundu.

Yenen, Eroğlu’nun YDÜ Hastanesi’ne baş dönmesi, konuşma bozukluğu şikayeti ile başvurduğunu ifade ederek, “Nörolojik açıdan beyin zarını etkileyen bir enfeksiyondan şüphe ettik. Bu sabah itibarıyla olumlu sonuçları gördük” diye konuştu.

Başhekim Yenen “Sayın Cumhurbaşkanı bu sabah itibarıyla her türlü konuşulanı anlayabilecek konumdadır, takibin hiçbir aşamasına solunum cihazına bağlanmamıştır, uyutulmamıştır. Takiplerimiz nörologlardan ve kardiyologlardan oluşan birer ekip tarafından sürüyor. Bu takip yoğun bakımda gerçekleştirilmiştir. Zamanında uygun tanı ve tedavinin başlanması nedeniyle yüz güldürücü bir noktaya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Hamza Duygu ise kardiyoloji konusunda bir sıkıntıya rastlamadıklarını takibin nörolojik takip şeklinde devam ettiğini söyledi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da YDÜ Hastanesi’ne teşekkür ederek babasının tedavisinin 'bir mucize ile' yapıldığını söyledi.