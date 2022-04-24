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3 bölgede yangın çıktı

24 Nisan 2022 Pazar 13:38
3 bölgede yangın çıktı

23.04.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Özgürlük Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Doğan GÜLKEN’e ait markette, sistem odasında bulunan elektrik fişinin fazla ısınarak alev alması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, 1 adet bilgisayar, internet modemi, kamera kayıt cihazı, 2 adet yazıcı, 2 adet elektirikli terazi, 2 adet ahşap dolap, kapı ve pencereler, masa ve koltuklar, çeşitli sayıda beyaz eşya ve market malzemeleri ile tahmini 3 kasa sigara filtresi, 4000 adet çakmak, 75 paket sigara filtreresi, 50 paket sigara sarma kağıdı, 320 paket çeşitli markalarda sigara, 26 paket sigara tütünü, 40 paket puro, 150 adet market yazar fişi, 30 paket çocuk bezi ve 1 top rulo ambalaj kağıdı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam eder.

23.04.2022 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Cihangir’de, Talat ÖZAKAN’a ait arazide meydana gelen yangın sonucu, 2 dönüm biçilmemiş arpa ve kuru otlar tamamen, 7 adet zeytin ağacı ise kısmen yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

23.04.2022 tarihinde saat 12:00 sıralarında, Akova'da Ağıllar bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, Kemal SEKİZLER'e ait ağıl içerisinde ve çevresinde bulunan toplam 50 adet rulo balya ve 1 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar tamamen yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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