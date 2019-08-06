3 bin 371 küçükaş hayvancıya 14.8 milyon TL doğrudan gelir ödemesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 3 bin 371 küçükbaş hayvan üreticisine, 232 bin 456 küçükbaş hayvan karşılığı 14 milyon 835 TL’lik doğrudan gelir desteği ödemesi yapıldığını açıkladı.