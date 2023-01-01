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3 ayrı bölgede ani ölüm
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3 ayrı bölgede ani ölüm

01 Ocak 2023 Pazar 10:55
3 ayrı bölgede ani ölüm

Polis Basın Subaylığından verilen bilgilere göre 3 ani ölüm gerçekleşti.

1. Dün gece, saat 02.50 sıralarında, Tatlısu'da sakin Fatma TOSUN (K-51)
kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye
kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin
“çoklu organ yetmezliği, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
2. Dün akşam saatlerinde, 17:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir otelde
kalmakta olan İsmail DAĞ (E-46) aniden rahatsızlanarak yaşamanı yitirmiştir. Soruşturma
devam etmektedir.
3. 29.12.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Sipahi'de sakin Şevki ALTUNTAŞ (E-54)
rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Adı
edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit
edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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