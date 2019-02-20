

BALKAN ÜLKELERİNDEKİ İŞÇİLERİN SORUNLARI VE BÖLGEDEKİ SENDİKAL HAREKET TARTIŞILDI



Lefkoşa, 20 Şubat 19 : 2’nci Balkan Sendikal Forumu Selanik’te yapıldı. Yunanistan’ın Selanik kentinde Tüm Yunanistan Meşrubat-İçecek Çalışanları Federasyonu (POEEP) ile Dünya Sendikalar Federasyonu’nun ev sahipliği ve işbirliğinde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen foruma Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den 17 sendika ve federasyon katıldı. Forumda Balkan ülkelerindeki işçilerin karşılaştığı sorunlar ve bölgedeki sendikal hareket tartışıldı.



Dev-İş’ten yapılan açıklamaya göre, II. Balkan Sendikalar Forumu’na Kıbrıs’tan DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek ile Genel Sekreter Koral Aşam, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Gökhan Tozan, KTOEÖS’ten Vedat Tek ile PEO Sendikası’ndan Charalombas Pratsis katıldı.



Kıbrıs delegasyonu örgütleri adına yapılan konuşmalarda, ülkedeki ekonomik, sosyal, sendikal sorunlar dile getirildi, Birleşik Federal Kıbrıs temelinde acil çözüm ihtiyacına vurgu yapıldı.

Venezüella halkına da dayanışma belirten forum, Amerika’ya “Venezüella’dan ellerini çek” çağrısı yaptı.



(RÇ/FEZ)