FİNALİSTLER 15 MART’TA CANLI GERÇEKLEŞECEK FİNALDE DERECEYE GİRMEK İÇİN YARIŞACAK



Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 2. Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması’nın finaline katılmaya hak kazanan öğrenciler açıklandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 27. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya katılarak değerlendirmeler sonucunda ön elemeyi geçen ilk on finalist,“O Ses Türkiye” yarışmasının önemli isimlerinden Tarık Sezer ve Orkestrası eşliğinde, 15 Mart’ta Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda canlı gerçekleşecek finalde dereceye girmek için yarışacak.

2. Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması’nın finaline katılmaya hak kazanan öğrenciler bugün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Toplantıya Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan’ın yanı sıra, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, O Ses Türkiye Yarışması Orkestra Şefi Tarık Sezer ve ekibi ile birlikte öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

BURHAN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan toplantıda yaptığı konuşmada, gençlere ve öğrencilere sosyal ve sanatsal beceriler kazandıracak yapıyı oluşturmak için ciddi adımlar attıklarını vurguladı.

Eğitimin sadece okul içi becerilerin geliştirilmesi olmadığını, okul dışı etkinliklere de ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Burhan, bu nedenle de böylesi etkinlikleri çoğaltmak ve zenginleştirmek amacıyla tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

CUMAOĞULLARI

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları ise, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde ön elemesi yapılan yarışmaya ülke genelinde19 okuldan 50 öğrenci katıldığını belirterek, tüm katılımcılar ile birlikte finale kalan öğrencileri tebrik etti.

TANPINAR

Yarışmanın iletişim sponsoru olan Telsim’in Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da sanatın ve sosyal sorumluluk projelerinin önemine işaret etti.

Tanpınar gençlere ve böylesi etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

SEZER

O Ses Türkiye Yarışması Orkestra Şefi Tarık Sezer ise ekip olarak bu etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Gençlere eşlik etmekten keyif alacaklarını belirten Sezer, finalistlere başarılar diledi.

FİNALİST YARIŞMACILAR…

15 Mart gecesi yarışacak yarışmacılar şöyle:

“Lefkoşa Türk Lisesi’nden Eminegül Aygünler, Erenköy Lisesi’nden Zelal Berfin Akın, İskele Bekirpaşa Lisesi’nden Sevim Sanlıer ve Beste Tatlı, Namık Kemal Lisesi’nden Yüksel Günay Bilgeer ve Doğuhan Bilal Uz, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Hasan Cengiz Sayılı, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden Hüseyin Gündüz,Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ali Deniz Tosun ile Girne Amerikan Future Kolej’den Aysu Mison”.

15 Mart Cuma gecesi BRT’den canlı yayınlanacak final gecesinde yarışmacılar bir Kıbrıs şarkısı ve bir de seçecekleri parça olmak üzere ikişer şarkı seslendirecek.

(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI



