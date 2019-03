2. Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması’nın Birincisi The Amerikan Future College’den Aysu Mişon...

Lefkoşa, 16 Mart 19 : Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında 27.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında dün akşam gerçekleştirilen 2. Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması’nın birincisi The Amerikan Future College öğrencisi Aysu Mişon oldu.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, finalde yarışmaya hak kazanan 10 finalist orkestra şefi Tarık Sezer’in orkestrası eşliğinde canlı performanslarını sergilemek için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda izleyenlerin karşısına çıktı.



Prof Dr. Memduh Özdemir başkanlığındaki jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda The Amerikan Future College’den Aysu Mişon Birinci, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Hasan Cengiz Sayılı ikinci, Namık Kemal Lisesi’nden Yüksel Günay Bilgeer üçüncü olurken, Tarık Sezer Jüri Özel Ödülü’ne ise Namık Kemal Lisesi’nden Doğuhan Bilal Uz layık görüldü. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de geceye katılarak dereceye girenlere ödüllerini verdi. Yarışmada dereceye girenler Prof. Dr. Memduh Özdemir başkanlığında Tarik Sezer, Banu Kunt Işık, Dilşat Asadova, Dervişe Çerkez Güryel, Çamay Cicekseven, Fikri Karayel, Cemal Ozgürsel, Tolga Ruhi, Oskay Hoca’dan oluşan jüri tarafından belirlendi.



Gazimağusa Belediyesi; yarışmanın birincisine 4 bin, ikincisine 3 bin, üçüncüsüne ise 2 bin TL’lik para ödülü verirken, dereceye giremeyen diğer yarışmacıların her birine 1000 TL’lik teselli ödülü verdi. Final gecesinde yarışmacılar bir Kıbrıs şarkısı ve bir de seçtikleri bir parça olmak üzere ikişer şarkı seslendirdi. Yarışmanın yayın sponsoru olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) tarafından canlı yayınlanan yarışmada kazananlar jürinin puanlamasıyla birlikte izleyicilerin sms oylarıyla belirlendi. Sms’lerden elde edilen gelirin bir kısmı MKD tarafından Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak. Yarışmasnın birincisine Telsim Vodafon stüdyolarında single albüm, ilk dört kişiye Harmony Kırtasiye’den mikrofon ödülü ve müzik aletleri ile ilgili armağanlar verilirken, Tarik Sezer, jüri özel ödülü almaya layık görülen öğrenciye O Ses Turkiye yarışmasına elemesiz direkt girme hakkı verdi. Ayrıca Serena tüm finalistlere kıyafet ve ayakkabı sponsoru oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kıbrıs şarkısının albümünü cd olarak çoğaltacak. Tüm katılımcılara, 10 finalist okula ve müzik öğretmenlerine plaket ve teşekkür belgesi verilirken, 1. Liseler Arası Ses Buluşması albümü hediye edildi.



Yarışmaya, efkoşa Türk Lisesi’nden Eminegül Aygünler, Erenköy Lisesi’nden Zelal Berfin Akın, İskele Bekirpaşa Lisesi’nden Sevim Sanlıer ve Beste Tatlı, Namık Kemal Lisesi’nden Yüksel Günay Bilgeer ve Doğuhan Bilal Uz, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Hasan Cengiz Sayılı, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden Hüseyin Gündüz, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ali Deniz Tosun ile The Amerikan Future College’den Aysu Mişon katıldı



Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları konuşmasında, velilere seslenerek, “Böyle güzel veliler olduğunuz için bir eğitimci olarak sizlerle gurur duyuyorum” dedi, katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Kültürü ve eğitimi bir arada yürüten sivil toplum örgütü olarak 30. yıllarında olduklarını ifade eden Cumaoğulları, veliler olmasaydı festivalin de olamayacağını söyledi. Cumaoğulları, festivalin etkinliklerinin tümünün büyük katılımla gerçekleştiğini, ses yarışmasıyla gençlere de kapı açtıklarını gençlerin yarışmaya gösterdiği ilgiden ve onların kalitelerinden gurur duyduğunu söyledi. Festival ortakları olan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e çalışmalarına büyük destek verdiği ve tüm isteklerini yerine getirdiği için teşekkür eden Cumaoğulları ayrıca jüri üyelerine ve orkestra şefi Tarık Sezer’e de teşekkür etti.



Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi Sorumlusu Refik hazır da konuşmasında, belediye olarak güzel ve büyük organizasyona destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, Gazimağusa’da başlayan festivalin ülkeye yayıldığını ve Gazimağusa’nın sınırlarını aştığını söyledi.



(SEL) FOTOĞRAFLI