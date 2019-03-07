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‘2.işte Fikrim’ Kadın Projesinde 5 Kadın Girişimci Ödüllendirilecek

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen “İşte Fikrim” Proje Yarışması’nın 2.si için İş Kadınları Derneği ve Creditwest Bank arasında protokol imzalandı.

‘2.işte Fikrim’ Kadın Projesinde 5 Kadın Girişimci Ödüllendirilecek

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen “İşte Fikrim” Proje Yarışması’nın 2.si için İş Kadınları Derneği ve Creditwest Bank arasında protokol imzalandı.

07 Mart 2019 Perşembe 18:23
‘2.işte Fikrim’ Kadın Projesinde 5 Kadın Girişimci Ödüllendirilecek

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen “İşte Fikrim” Proje Yarışması’nın 2.si için İş Kadınları Derneği ve Creditwest Bank arasında protokol imzalandı.

Protokole; İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel imza koydu. 

‘2.İşte Fikrim’ Proje yarışmasında 1. seçilecek olan proje sahibine Creditwest Bank tarafından 15 Bin TL, 2. seçilecek olan proje sahibine 10 Bin TL, Yeni Girişimciye(Stard-up) ait bir projeye 10 Bin TL’lik para ödülü ve  2  Proje sahibine ise 1 yıl geri ödemesiz ve 1 yıl faizsiz kredi sağlanacak.

Açıklamada, projeye, işini geliştirmek isteyen veya kendi işini kurmayı hedefleyen 25 ile 60 yaş arası kadın girişimcilerin başvurabileceği kaydedildi.

Başvuruların elden veya e-posta ile yapılabileceği ve son başvuru tarihinin 7 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar olduğu belirtildi.

Geçen sene projeye katılıp ödül almayan tüm kadın girişimcilerin projeye tekrardan başvurabileceği, proje ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.creditwestbank.com adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.  

(HUR/ÖK) FOTOĞRAFLI

 

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