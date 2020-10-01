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2 Ekim 2020 Cuma Gündemi

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde eylem gerçekleştirecek. Belediye önünde basın açıklaması yapılacak. (09.00)

01 Ekim 2020 Perşembe 19:40
2 Ekim 2020 Cuma Gündemi
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Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde eylem gerçekleştirecek. Belediye önünde basın açıklaması yapılacak. (09.00)

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KTAMS, sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmemesini nedeniyle Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (11.00)              

KTOEÖS’te “Okulların Açılması ve Sorunları” konulu basın toplantısı yapılacak. (11.00)      

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