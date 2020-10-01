2 Ekim 2020 Cuma Gündemi

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde eylem gerçekleştirecek. Belediye önünde basın açıklaması yapılacak. (09.00)
KTOEÖS’te “Okulların Açılması ve Sorunları” konulu basın toplantısı yapılacak. (11.00)
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Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde eylem gerçekleştirecek. Belediye önünde basın açıklaması yapılacak. (09.00)
Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde eylem gerçekleştirecek. Belediye önünde basın açıklaması yapılacak. (09.00)
KTOEÖS’te “Okulların Açılması ve Sorunları” konulu basın toplantısı yapılacak. (11.00)
****************