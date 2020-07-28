29 Temmuz 2020 Çarşamba Gündemi

*1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak. Program şöyle:

Saat 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı- Boğazköy’de başlayacak 16 km’lik mukavemet yol koşusu Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verilecek.

09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında çelenk sunma töreni yapılacak.

Saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda çelenk sunma töreni yapılacak.

Saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma töreni yapılacak. Saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Bahçesi’nde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi (KADM), Azerbaycan ordusuna destek için Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde eylem yapacak. (Eylem 09.30’da başlayacak- Basın açıklaması 10.30’da yapılacak)

Lefkoşa’da araçlı eylemini sürdüren Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer Başbakanlık önünde yeni eylem planı ve görüşmeleriyle ilgili basın açıklaması yapacak. (11.00)

Baf Şehitleri için yapılacak anıt için Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde imza töreni gerçekleştirilecek. (11.00)

Birleşik Kıbrıs Partisi, “Bilişim Suçları Yasası” konulu seminer düzenleyecek. Yer: KTÖS Lokali (19.30)

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