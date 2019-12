29. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin Açılışı Ve Ödül Töreni Akm’de Yapıldı

Lefkoşa, 13 Aralık 19 29. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışı yapıldı. Açılış öncesi yarışmada ödül kazanmaya hak kazananlara ödülleri, yarışmaya katılım gösterenlere de katılım belgeleri verildi.

Toplamda 64 sanatçının 820 eserle katıldığı ve 32 sanatçının 63 fotoğrafının sergilendiği serginin açılışına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileri de katıldı.

Yarışmada merhum devlet adamı, eski başbakan Osman Örek adına da “Osman Örek Özel Ödülü” verildi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu sergi açılışından önce yaptığı konuşmada, yarışmanın sürekliliğini sağlamak, sanatçıların sanatını en iyi şekilde icra edebileceği ve en yüksek motivasyonla işine devam edebileceği ortamı yaratmanın devletin görevi olduğunu vurguladı.

Yarışmada sergilenmeye değer bulunan eserlerin Kıbrıs Türkü’nün hayata bakış açısını ve kültürünü yansıttığını söyleyen Çavuşoğlu, bu anlamda ortaya çıkan eserlerin ilerde bilim adamları için önemli bir tarihsel arşiv anlamına geleceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, ileriki yıllarda da yarışmayı en iyi şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek, katılım gösteren sanatçılara teşekkür etti, başarı diledi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından ödüller dağıtıldı, toplu fotoğraf çekimi sonrasında da sergi açılışı yapıldı.

ÖDÜLLER



Yarışma ödülleri sıralama yapılmaksızın “Serbest Siyah-Beyaz” , “Serbest Renkli” ve “Dört Mevsim Kıbrıs” kategorilerinde değerlendirildi.Serbest Siyah Beyaz Kategorisinde Engin Arca “Kumarhane” isimli fotoğrafıyla, Serbest Renkli kategorisinde Yıltan Taşçı “The Mothers and the Babies” isimli fotoğrafıyla, Dört Mevsim Kıbrıs Kategorisinde Atilla Karaderi “Hurry! Something Goes Wrong” isimli eseriyle başarı ödülüne layık görüldü.Siyah Beyaz dalda Engin Arca “Contact” fotoğrafıyla, Serbest Renkli kategoride Buket Özatay “Lida” fotoğrafıyla, Dört Mevsim Kıbrıs kategorisinde Tevfik Ulual “Döst Mevsim Mesarya” eseriyle mansiyon ödülü almaya hak kazandı.Juri Özel Ödülü, “Coastal Colours” fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın, Osman Örek Özel Ödülü ise “Sunset Harmony” isimli eseriyle Yıltan Taşçı’nın oldu.Kültür Dairesi Özel Ödülünü “Kardeşler” isimli fotoğrafıyla Meltem Çelikeri alırken, “En fazla eseri sergileme alan sanatçı” ödülünü Hasan bağlar elde etti.Sergi, 21 Aralık’a kadar Lefkoşa AKM’de fotoğraf severler tarafından ziyaret edilebilecek.(RU/SEL)Haber: Raif Uzkan