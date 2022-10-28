banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"29 Ekim'in tarihimizde önemli bir yeri var"
Gönyeli'de uyuşturucu madde tasarrrufundan tutuklandı!
Gönyeli'de uyuşturucu madde tasarrrufundan tutuklandı!
Edremit'te iş kazası! 8 metre yükseklikten düştü
Edremit'te iş kazası! 8 metre...
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!
"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!
"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!
banner404

"29 Ekim'in tarihimizde önemli bir yeri var"

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

28 Ekim 2022 Cuma 12:13
"29 Ekim'in tarihimizde önemli bir yeri var"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın, Kıbrıs Türk tarihinde de önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele sonucu ulaştığı en büyük erdem olan KKTC olgusunun da ilham kaynağını olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmesinin, 99. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusu içerisindeyiz

Kahraman Türk ulusu tarafından işgal kuvvetlerine karşı verilen destansı bağımsızlık savaşının büyük bir fedakârlık, vatanseverlik ve hürriyet aşkıyla bezenmiş ulusal bilinç neticesinde zafere ulaşarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi; Kıbrıs’taki Türk ulusuna da ilham olmuş, milli bilincin pekişmesine ve özgürlük ülküsünün yeniden canlanmasına vesile olmuştur.

Egemenliğin halka ait olmasının nişanesi, demokrasi ve bağımsızlık bilincinin en üst mertebesi olan cumhuriyet rejimini ilan ederek Türk ulusuna çağdaş ve en erdemli yönetim biçimini hediye eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu kararı ile kahramanlık ve büyük özveri sonucu zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı’nı da egemenlik ve özgürlükle taçlandırmıştır.

Türk ulusunun yaratmış olduğu bu büyük değer ve başarı; insanlık ve dünya tarihine de yön vererek esaret altında bulunan mazlum ulusların bağımsızlık ve egemenlik şiarını aşılamış; yakın tarihi etkileyen evrensel bir nitelik olarak tarihteki yerini almıştır.

-"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs Türkü’nün tarihinde de önemli bir yer tutmaktadır"

Türk milletinin Doğu Akdeniz’deki kopmaz bir parçası olarak büyük bir heyecan ve coşkuyla KKTC’de de kutlamakta olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs Türkü’nün tarihinde de önemli bir yer tutmaktadır.

Vatan aşkı ve özgürlük tutkusu ile verilen büyük mücadele sonucu çizilen Misak-ı Milli sınırları içinde özgür ve bağımsız yaşamak isteyen Türk milletinin hürriyetinin, bağımsızlık ve egemenliğinin güvencesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele sonucu ulaştığı en büyük erdem olan KKTC olgusunun da ilham kaynağını oluşturmuştur.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en büyük güvence kaynağı olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza dek mutluluk ve esenlik içinde yaşayacaktır. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını büyük bir saygı ve rahmetle anıyorum. Anavatan’ımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli'de uyuşturucu madde tasarrrufundan tutuklandı!
Gönyeli'de uyuşturucu madde tasarrrufundan tutuklandı!
Edremit'te iş kazası! 8 metre yükseklikten düştü
Edremit'te iş kazası! 8 metre yükseklikten düştü
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!
"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!
"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!
Narenciye bahçesinde ölü bulundu!
Narenciye bahçesinde ölü bulundu!
Telekomünikasyon Dairesi'nden Duyuru...
Telekomünikasyon Dairesi'nden Duyuru...
Feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
Feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
Elektrik kesintilerine dikkat!
Elektrik kesintilerine dikkat!
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Gazete Manşetleri 28 Ekim 2022
Gazete Manşetleri 28 Ekim 2022

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim