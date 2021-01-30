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28’i yerel 32 pozitif vaka!
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28’i yerel 32 pozitif vaka!

KKTC'nin 30 Aralık 2021 Cumartesi günkü covid-19 raporu..

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:04
28’i yerel 32 pozitif vaka!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2135   olduğunu, 28’i yerel 32  pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

30 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2135

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 28

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:13

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 401.132

Toplam Vaka Sayısı: 2287

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1863

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

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Anahtar Kelimeler:
Kktc KoronavirüsALİ PİLLİ
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