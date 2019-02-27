28 Şubat 2019 Perşembe Gündemi

Türkiye İş Kadınları Derneği ile Doğu Akdeniz Politika Derneği “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı” düzenleyecek. (10.00- Yer: Girne Merit Royal Premium Otel)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı”na katılacak. (10.00)
Başbakan Tufan Erhürman, “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı”na katılacak. (12.30)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BRT 1 HD kanalında yayımlanacak “Gündem Özel” programının konuğu olacak ve TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile BRTK Müdürü Aysu Basri Akter’in sorularını yanıtlayacak. (20.00)
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin araçlı eylemi, Ercan Havalimanı çemberinde devam edecek.