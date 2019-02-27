28 Şubat 2019 Perşembe Gündemi

Türkiye İş Kadınları Derneği ile Doğu Akdeniz Politika Derneği “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı” düzenleyecek. (10.00- Yer: Girne Merit Royal Premium Otel)