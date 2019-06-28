28 Haziran 2019 Cuma Gündemi

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Emekliler Günü ve Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek. (10.00-Yer: Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Restorancılar Birliği temsilcilerini kabul edecek. (10.00)
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Polis Genel Müdürlüğü heyetini kabul edecek. (10.40- Meclis Şeref Salonu)
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yetkililerini kabul edecek. (10.00)
Başbakan Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soydan, PGM Özel K. Md. M/Mv. Ahmet Soyer’i kabul edecek. (11.30-Başbakanlık Şeref Salonu)
Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Çevre Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İstanbul Lions Genel Yönetmeni İsmet Özer Balta'yı kabul edecek. (12.30-Başbakanlık Şeref Salonu)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkililerini kabul edecek. (16.00)
Atatürk Öğretmen Akademisi Mezuniyet Töreni, Atatürk Öğretmen Akademisi bahçesinde gerçekleştirilecek. (20.00)
51. Geleneksel İskele Festivali başlayacak. (20.30-Yer: İskele Ecevit Meydanı, Atatürk Anıtı)
42. Güzelyurt Portakal Festivali başlayacak. Açılışa Başbakan Ersin Tatar da katılacak. (20.30- Güzelyurt Festival Alanı)
Başbakan Ersin Tatar, İskele Belediyesi 51. Geleneksel İskele Festivalini ziyaret edecek. (21.30- Ecevit Meydanı Atatürk Anıtı İskele)