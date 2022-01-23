289 sandığa göre seçim sonuçları

KKTC 2022 MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR
KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçim’de 763 sandıktan 289’unun sonuçları Yüksek Seçim Kurulu’nca açıklandı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 289
Oy Kullanan Seçmen: 41 bin 381
KKTC Geneli Geçerli Oy: 504341
Oyların partilere göre dağılımı:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 31
Demokrat Parti (DP): % 7.77
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.55
Bağımsızlık Yolu (BY): %1.7
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %6.91
Halkın Partisi (HP): % 5.93
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.87