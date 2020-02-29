28.300 Euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı

28.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da, işletmeciliğini Farbod Sajadi ve Muhammet Öztürk’ ün ortaklaşa yapmakta olduğu bir döviz bürosundan GKRY’ de sakin K.Z isimli İran’ uyruklu bir şahsa teslim edilmek üzere teslim almış olduğu 28300 Euro nakit parayı teslim etmeyip sirkat ettiği iddiasıyla Aytekin Nurçin isimli şahıs şikâyet üzerine 29.2.20 tarihinde tutuklandı.
Zanlı bugün 29.2.20 tarihinde emanetçi tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.
Yine bir soru üzerine Çangaroğlu verdiği cevapta İranlı’ nın KKTC’ ye gelip zanlının ifadesi doğrultusunda bir ifade vermesi halinde suçun mahiyetinin değişeceğini, para ve kambiyo yasasına aykırı suç olarak düzeltileceğini söyledi.
Meselenin yeni olması ve gerek gönüllü ifadenin gerekse kamera görüntülerin inceleneceğine dikkat çeken Çangaroğlu alınacak ifadelerin de mevcudiyetine değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı talep edilen süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.