28.300 Euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı

28.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da, işletmeciliğini Farbod Sajadi ve Muhammet Öztürk’ ün ortaklaşa yapmakta olduğu bir döviz bürosundan GKRY’ de sakin K.Z isimli İran’ uyruklu bir şahsa teslim edilmek üzere teslim almış olduğu 28300 Euro nakit parayı teslim etmeyip sirkat ettiği iddiasıyla Aytekin Nurçin isimli şahıs şikâyet üzerine 29.2.20 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 29.2.20 tarihinde emanetçi tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru İbrahim Çangaroğlu yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Çangaroğlu şahadetinde, zanlının ilgili döviz bürosundan 28300 Euro parayı GKRY de sakin İran uyruklu K.Z isimli şahsa vermek üzere teslim aldığını ve bu yönde bir gönüllü ifade verdiğini söyleyen Çangaroğlu zanlının ifadesinde güneye geçtikten sonra teslim edeceği kişi ile telefonda görüştüğünü, adı edilenin parayı alması için 2 kişiyi Oroklini köyüne göndereceğini belirterek buluşma yerini belirlediklerini söylediğini aktardı. Bahse konu 2 kişinin buluşma yeri öncesinde kendisini yol üzerinde bularak işaret etmeleri sonucu arkalarından takip ettiğini ve bir yerde bu iki kişiye parayı teslim ettiği konusunda ifade verdiğine değinen Çangaroğlu, konu ile ilgili telefonda K.Z isimli İranlı şahıs ile görüştüğünü paranın kendisine değil de tanımadığı 2 kişiye teslim edildiği konusunda beyanı olduğunu söyledi. İranlı’ nın niye KKTC ye gelip ifade vermedi sorusuna karşılık Çangaroğlu verdiği cevapta, İranlı’ nın eksik evrakları nedeniyle şu anda KKTC ye gelemediği yönünde beyanı olduğunu belirtti.

Yine bir soru üzerine Çangaroğlu verdiği cevapta İranlı’ nın KKTC’ ye gelip zanlının ifadesi doğrultusunda bir ifade vermesi halinde suçun mahiyetinin değişeceğini, para ve kambiyo yasasına aykırı suç olarak düzeltileceğini söyledi.

Meselenin yeni olması ve gerek gönüllü ifadenin gerekse kamera görüntülerin inceleneceğine dikkat çeken Çangaroğlu alınacak ifadelerin de mevcudiyetine değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı talep edilen süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.