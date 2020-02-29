banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
317.534
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0063
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

28.300 Euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı

GKRY de sakin bir şahsa verilmek üzere teslim aldığı 28300 Euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı.

28.300 Euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı

GKRY de sakin bir şahsa verilmek üzere teslim aldığı 28300 Euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 23:41
28.300 Euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı
banner337

28.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da, işletmeciliğini Farbod Sajadi ve Muhammet Öztürk’ ün ortaklaşa yapmakta olduğu bir döviz bürosundan GKRY’ de sakin K.Z isimli İran’ uyruklu bir şahsa teslim edilmek üzere teslim almış olduğu 28300 Euro nakit parayı teslim etmeyip sirkat ettiği iddiasıyla Aytekin Nurçin isimli şahıs şikâyet üzerine 29.2.20 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 29.2.20 tarihinde emanetçi tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

banner317
İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru İbrahim Çangaroğlu yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Çangaroğlu şahadetinde, zanlının ilgili döviz bürosundan  28300 Euro parayı GKRY de sakin İran uyruklu K.Z isimli şahsa vermek üzere teslim aldığını ve bu yönde bir gönüllü ifade verdiğini söyleyen Çangaroğlu zanlının ifadesinde güneye geçtikten sonra teslim edeceği kişi ile telefonda görüştüğünü, adı edilenin parayı alması için 2 kişiyi Oroklini köyüne göndereceğini belirterek buluşma yerini belirlediklerini  söylediğini  aktardı. Bahse konu 2 kişinin buluşma yeri öncesinde kendisini yol üzerinde bularak işaret etmeleri sonucu arkalarından takip ettiğini ve bir yerde bu iki kişiye parayı teslim ettiği konusunda ifade verdiğine değinen Çangaroğlu,  konu ile ilgili telefonda K.Z isimli İranlı şahıs ile görüştüğünü paranın kendisine değil de tanımadığı 2 kişiye teslim edildiği konusunda beyanı olduğunu söyledi. İranlı’ nın niye KKTC ye gelip ifade vermedi sorusuna karşılık Çangaroğlu verdiği cevapta, İranlı’ nın eksik evrakları nedeniyle şu anda KKTC ye gelemediği yönünde beyanı olduğunu belirtti.

Yine bir soru üzerine Çangaroğlu verdiği cevapta İranlı’ nın KKTC’ ye gelip zanlının ifadesi doğrultusunda bir ifade vermesi halinde suçun mahiyetinin değişeceğini, para ve kambiyo yasasına aykırı suç olarak düzeltileceğini söyledi.

Meselenin yeni olması ve gerek gönüllü ifadenin gerekse kamera görüntülerin inceleneceğine dikkat çeken Çangaroğlu alınacak ifadelerin de mevcudiyetine değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı talep edilen süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Aytekin Nurçin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli, Hastahane’deki hasar tespit  çalışmalarını yerinde inceledi
Bakan Pilli, Hastahane’deki hasar tespit  çalışmalarını yerinde inceledi
Özersay: Rum siyasi liderliğinin koronavirüs gerekçesi inandırıcı değil
Özersay: Rum siyasi liderliğinin koronavirüs gerekçesi inandırıcı değil
Uluçay: “Geçiş kapılarını kapatmak ortaya konana gayret ve çalışmalara haksızlıktır ”
Uluçay: “Geçiş kapılarını kapatmak ortaya konana gayret ve çalışmalara haksızlıktır ”
6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu
6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu
Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis'i aradı...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis'i aradı...
Olayla ilgili 2 kişi teminata bağlandı
Olayla ilgili 2 kişi teminata bağlandı
Charles, Kıbrıs’ın kuzeyine geçmeyi kabul etmedi
Charles, Kıbrıs’ın kuzeyine geçmeyi kabul etmedi
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden açıklama
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden açıklama
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Çevreve Şehircilik Bakanlığı arasında elektronik beton izleme sistemi’nin KKTC’de uygulanması için anlaşma sağlandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Çevreve Şehircilik Bakanlığı arasında elektronik beton izleme sistemi’nin KKTC’de uygulanması için anlaşma sağlandı
Atakan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmaların dün başladığını açıkladı
Atakan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmaların dün başladığını açıkladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim