28.300 euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı teminata bağlandı

28.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da, işletmeciliğini F.S M.Ö’ nün ortaklaşa yapmakta olduğu bir döviz bürosundan GKRY’ de sakin K.Z isimli İran’ uyruklu bir şahsa verilmek üzere teslim almış olduğu 28300 Euro nakit parayı ilgili şahsa teslim etmeyip sirkat ettiği iddiasıyla tutuklanan Aytekin Nurçin, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Zanlı bugün 5.3.20 tarihinde Emanetçi tarafından sirkat ve para kambiyo yasasına aykırı hareket suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru İbrahim Çangaroğlu yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Çangaroğlu şahadetinde, zanlının ilgili döviz bürosundan 2019 yılı içerisinde ve 28.2.20 tarihinde 10000 Euro veya muadili döviz veya TL nakit parayı yetkili makamlardan izin almadan GKRY’ ine götürmek suretiyle para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunduğunu söyledi. Zanlının ayrıca 28.2.20 tarihinde ilgili döviz bürosundan GKRY de sakin İran uyruklu K.Z isimli şahsa verilmek üzere teslim aldığı 28300 Euro parayı adı edilene teslim etmeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu da işlediğine değinen Çangaroğlu şikâyet üzerine zanlının 29.2.20 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Zanlının cep telefonuna emare olarak el konulduğuna ve mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğine değinen Çangaroğlu, bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 10000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 75000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)