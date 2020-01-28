banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119802
ALTIN
299.677
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7318
EURO
6.5365
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

28 Ocak çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

28 Ocak çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

28 Ocak 2020 Salı 22:40
28 Ocak çekilişi gerçekleşti

28 Ocak çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 07476 numaralı bilete  isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 29 Ocak (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

banner317

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar BirimiDevlet Piyangosu çekilişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sütlüce'de ani ölüm
Sütlüce'de ani ölüm
Akademi çemberi ile Dumlupınar köprüsü arası trafiğe kapatıldı
Akademi çemberi ile Dumlupınar köprüsü arası trafiğe kapatıldı
DAÜ'de Lisansüstü Mezuniyet Töreni gerçekleşti
DAÜ'de Lisansüstü Mezuniyet Töreni gerçekleşti
Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yapılan yol tamir çalışmaları tamamlandı
Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yapılan yol tamir çalışmaları tamamlandı
Akıncı, Lute ile telefonda görüştü…
Akıncı, Lute ile telefonda görüştü…
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Londra temaslarına devam eden Özersay Birleşik Krallık Parlamentosu’nda görüşmeler yaptı
Londra temaslarına devam eden Özersay Birleşik Krallık Parlamentosu’nda görüşmeler yaptı
Taçoy: “Halka ucuz enerji sağlamak için elimden gelen herşeyi yapmaktayım; yapmaya devam edeceğim”
Taçoy: “Halka ucuz enerji sağlamak için elimden gelen herşeyi yapmaktayım; yapmaya devam edeceğim”
Rauf Denktaş Üniversitesi ve Yenicami Ağdelen Spor Kulubü işbirliği protokolü imzaladı
Rauf Denktaş Üniversitesi ve Yenicami Ağdelen Spor Kulubü işbirliği protokolü imzaladı
Erhürman: İrademiz net, çözüm istiyoruz!
Erhürman: İrademiz net, çözüm istiyoruz!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim