28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgeneral Altun İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sadıkoğlu, Tuğgeneral Mahmut Altun’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Anavatan Türkiye’nin her anlamla yanlarında olduğunu bilmekten gurur duyduklarını söyledi.

Altun’a İskele ve köylerini tanıtan Sadıkoğlu, İskele Belediyesinin geçen dönem tamamlanan projeleri ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri hakkında bilgi verdi.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, 28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun’u 2 Mart’ta açılışı yapılacak İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışına da davet etti.