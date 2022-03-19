28 Mart çekilişi çıkana kadar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 65573 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1.125.000 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır. 28 Mart tarihli çekiliş çıkana kadar yapılacak.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.