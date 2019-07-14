28 Kilo Hint Keneviri Gaziveren Sahiline Vurdu

Gaziveren’deki Afrodit Sahili’nde karaya vurmuş 28 kg ağırlığında kalıp halinde Hint keneviri bulundu.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün 11.20 sıralarında, Gaziveren'de Afrodit Sahili’nde karaya vurmuş şekilde, yaklaşık 28 kg ağırlığında kalıp haline getirilmiş Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Emare alınan maddeyle ilgili soruşturma sürüyor.
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