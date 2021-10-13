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28 belediyede örgütlü dört sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak

Eyleme LTB’nin CTP, TDP ve YKP meclis üyeleri de destek verecek

13 Ekim 2021 Çarşamba 10:45
28 belediyede örgütlü dört sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak

Belediyelerde örgütlü; Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Hür İş Federasyonu (Hür-İş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası (MTGİS), ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının belediyelere “olumsuz” etkilerine dikkat çekmek ve yaşanan sıkıntıların giderilmesi için hükümetten taleplerde bulunmak üzere yarın Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

Sendikaların üyelerinin katılımıyla saat 10.00’da gerçekleştireceği eylemde, Kovid-19 salgınının belediyelere yansıyan olumsuz etkilerinin giderilmesiyle ilgili hükümete taleplerini yineleyecek.

8 Ekim’de bir araya gelen 4 sendika ortak açıklama ile hükümetten 3 maddelik şu taleplerde bulunmuştu:

“1-Belediyeler Değişiklik Yasası, bir an önce çağa ve günün koşullarına uygun bir şekilde Meclis’ten geçirilmelidir. 2010 yılından beri 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası altında çıkarılması gereken ‘Sınav Tüzüğü’ bir an önce hayata geçirilmelidir.

2-Başbakan Ersan Saner’in, söz verdiği ancak belediyelere verilmeyen Covid Destek Ödeneği ivedi bir şekilde ödenmeli ve belediyelere başta su olmak üzere tüm borçları derhal ödemelidir.

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3- Belediyelerin devlet katkısı ödeneği 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranında 2022 yılındaki devlet katkısına yansıtılmalıdır.”

Ortak açıklamada sendikalar, salgın süresince belediye emekçileri ve belediyelerin önemli hizmetlerine rağmen hükümetin belediyelere verdiği sözleri yerine getirmediğini ve devlet katkı paylarında herhangi bir artışa gitmediğini, bu durumun belediye emekçilerinin maaş ve sosyal ödeneklerinin aksamasına ve belediyeleri ise aşılamaz krizlerle karşı karşıya bıraktığını ileri sürmüşlerdi.

LTB MECLİS ÜYELERİNDEN EYLEME DESTEK

Öte yandan, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) CTP, TDP ve YKP’li Belediye Meclis üyeleri de ortak açıklama ile 4 sendikanın eylemine destek belirterek, tüm Belediye Meclis üyelerini eyleme katılmaya çağırdı.

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Son Güncelleme: 13.10.2021 11:42
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