28 belediyede örgütlü 4 sendika meclis önünde eylem yaptı

6 BELEDİYE BAŞKANINDAN EYLEME DESTEK…

TALEPLERİ İÇEREN MEKTUPLAR 48 VEKİLE İLETİLMEK ÜZERE MECLİS BAŞKANI SENNAROĞLU VERİLDİ

28 belediyede örgütlü Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının belediyelere “olumsuz” etkilerine dikkat çekmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.

Belediyelerin yıllardır devam eden sorunlarına dikkat çekilen eylemde, hükümete gelecek partilere çözüm çağrısı yapıldı. Eylemde, 48 milletvekiline talepleri içeren mektuplar Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu aracılığıyla iletilerek, en erken zamanda sorunlara çözüm bulunmazsa tekrar Meclis önüne gelineceği uyarısı yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde toplanan eylemciler, yoğun bir katılımla Cumhuriyet Meclisi’ne yürüdü.

“Vur Vur İnlesin Meclis Dinlesin”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde, “Halk İçin Hizmeti Mümkün Kıl”, “Yönetemiyorsunuz”, “Sürdürülebilir Yerel Yönetimler Olmazsa Olmazımızdır”, “Ne Ezilen Ne Ezen İnsanca Hakça Bir Düzen”, “Onurumuzla Dik Duracağız, Haklarımıza Sahip Çıkacağız” pankartları taşındı.

İlk olarak LTB park yerinde bir araya gelen eylemcilerin yanına gelen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, eyleme destek belirtti.

Meclis önünde yapılan konuşmaların ardından 48 milletvekiline iletilmek üzere getirilen mektuplar Meclis Başkanı Önder Sennnaroğlu’na verildi. Sennaroğlu eylemcilerin yanına gelerek, mektupları aldı.

Bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekilleri ile parti yöneticileri de, eylem sırasında Meclis önüne gelerek, eylemcilere destek belirtti.

SERDAROĞLU

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu meclis önünde yaptığı konuşmada, ilk olarak belediye başkanlarının LTB park yerinde açıklama yapması nedeniyle kendilerini meclis önünde bekleyen basın mensuplarından özür diledi.

Bu sırada bazı basın mensupları arkalarını dönerek, olayı protesto etti.

Belediye çalışanlarına verdikleri emek ve mücadele nedeniyle teşekkür eden Serdaroğlu, Vadili ve Paşaköy belediye başkanlarının, eyleme katılmamaları için belediye çalışanlarına mobing yaptığını ileri sürerek, buna tepki gösterdi. “Belli ki paraya ihtiyaçları yok, kapılar arkasında para mı aldılar da haberimiz mi yok” diye soran Serdaroğlu, başkanlara, toplu iş sözleşmesinde yer alan sorumluluklarını hatırlatarak, “Sendika greve çıktığında ağlamasınlar” dedi.

Meclis’in yasa yapma görevi olduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, vekilleri, gelecek nesillerin geleceğini inşa etmek için seçtiklerini belirtti.

“TEK GAİLELERİ KOLTUK”

“Geleceğimizle ilgili gaileleri var mı? Belediye emekçileri evlerine ekmek götüremediğinde gaileleri var mı” sorularını soran Ahmet Serdaroğlu, “Tek gaileleri oturdukları koltukları işgal etmek” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersan Saner’i eleştiren Serdaroğlu, “10 ay verdiğin sözler nerede Sayın Başbakan?” dedi.

“Emekçi ve yurttaşları hiçe sayanlara koltukları da, sandığı da dar edeceğiz” ifadelerini kullanan Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“1 hafta önce bugünün geleceğini biliyordum. Kahve içerken Ayşe abla, ‘Başbakan’a inanmayın, tek derdi kurultaydır ve koltuktur. Siz bu sokaklara ineceksiniz, çünkü bunların sorunlara çözüm üretme dertleri yoktur’ dedi ve haklı çıktı…”

Hükümetin istifasına değinen Serdaroğlu, karar vermek için 60 gün süre olduğunu belirterek, “Bizim seçim derdimiz yok, bizim derdimiz geçim” diyerek, belediyelerin ve emekçilerin yaralarına merhem sürülmeden sandıkların kurulmaması uyarısı yaptı.

Sorunların bitmeyeceğini dile getiren Serdaroğlu, birlikte mücadelenin önemine vurgu yaparak, “Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz” dedi. Serdaroğlu bir soru üzerine, hükümetin istifasından mutlu olmadığını ifade ederek, “Biz bizi yönetenlerin adaletli şekilde bizi yönetmelerini istiyoruz. Bizim derdimiz gelecektir ama bu şekilde geleceğe yürünmez” şeklinde konuştu.

AŞAM

Dev-iş Başkanı Koral Aşam da, “İktidarsız hükümet istifa etmiştir” diyerek, bu durumun seçilerek Meclis’e giren vekillerin sorumluluklarını yadsımadığını kaydetti.

“BURAYA TEKRAR GELECEĞİZ AMA GERİ DÖNMEYECEĞİZ. GELECEĞİZ VE KALACAĞIZ”

Hükümete gelen hangi parti, hangi başbakan olursa belediyelerin sorunlarına çare üretmeden koltuklara oturamayacaklarını savunan Aşam, “Buraya tekrar geleceğiz ama geri dönmeyeceğiz. Geleceğiz ve kalacağız” dedi.

Hükümetin 10 ayda taş taş üstünde bırakmadığını ileri süren Aşam, siyasi, bireysel istikbal için yol alındığı eleştirisinde bulundu.

Yerel yönetimlerin kaderiyle baş başa bırakıldığını kaydeden Aşam, pandemi sürecinde belediye çalışanlarının risklere rağmen görevine devam ettiğini belirtti.

“Artık bıçak kemiğe dayandı” diyen Aşam, belediyelerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerektiğini kaydetti.

“Hayat giderek, çekilmez bir hal aldı, her şey ateş pahası, bizi yönlendirdikleri yer Ayşe abla ve Fatma abla…” ifadelerini kullanan Aşam, halkın, yerel yönetimleri düşünen bir hükümet istediğini söyledi.

Hükümet ortaklarının dün yemeğe gittiklerini dile getiren Koral Aşam, partisel ve bireysel istikbal için senaryo yazıldığını ileri sürdü. Sorunlara çözüm için hükümet olunması çağrısı yapan Aşam, “Kendine hayrı olmayanın, halka hayrı olmaz” dedi. Aşam, muhataplarının sadece görevdeki değil, Meclis’te potansiyel hükümet olmak için bekleyen tüm vekiller olduğunu söyleyerek, diğer sektörlerle birlikte yerel yönetimlerin de hakkını verecek bir hükümet talebini dile getirdi.

YALINKAYA

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da, “Aslında biz emekçiler olarak Sayın Başbakan’a aşkımızı ilan etmeye geldik ama Sayın Başbakan bizi bıraktı ve kaçtı” diyerek, Başbakan Saner’i iradesizlikle suçladı.

Sorunların yıllardır tartışıldığını ifade eden Yalınkaya, “Bıçak kemiği kesti” dedi. Hükümete geleceklere seslenen Yalınkaya, “Bu sorunları ele alıp, çözemeyecekseniz sakın ola gelmeyin… Çünkü bu meydanlar dağ olacak sizlere” ifadelerini kullandı.

“BU YOLDA ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK”

4 sendika olarak birbirlerine söz verdiklerini belirten Yalınkaya, “Bu yolda ölmek var, dönmek yok. Biz sözümüzle, özümüzle biriz…” şeklinde konuştu.

Eylem sırasında meclis önünde bulunan muhalefet milletvekillerine de hitap eden Yalınkaya, iktidara gelmeleri durumunda öncelikle sorunlarının ele alınmasını istedi.

“MECLİS ÖNÜNDE DİRENİŞ ÇADIRI KURACAĞIZ”

Çözüm üretilmediği takdirde Meclis önünde direniş çadırı kuracaklarını da duyuran Yalınkaya, “Belediye emekçileri sizin maskaranız değildir, hizmetkarınız da değildir. Belediye emekçileri halkın hizmetindedir” şeklinde konuştu.

ÖZÜŞEN

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de, “Bu ateşin kıvılcımı olmaktan gurur ve onur duyuyoruz” diyerek, talepleri yerine getirilene kadar vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

“HAK VERİLMEZ, ALINIR”

“Hak verilmez, alınır” vurgusu yapan Özüşen, belediye emekçilerinin her aybaşı maaş tedirginliği yaşamaması gerektiğini söyledi. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Özüşen, bugünün sadece bir başlangıç olduğunu belirtti.

MEKTUPLAR MECLİS BAŞKANI SENNAROĞLU’NA VERİLDİ

Konuşmaların ardından yerel yönetimlerin temel beklentilerini içeren mektupların iletilmesi için Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na dışarı çıkması çağrısı yapıldı. Bu sırada kısa süreli gerginlik yaşandı, bazı eylemciler, Sennaroğlu’na dışarı çıkmadığı için tepki gösterdi. Daha sonra 4 sendika başkanı mektupları iletmek üzere Meclis’e girdi. Ancak kısa süre sonra Meclis’te toplantıda olan Sennaroğlu, 4 sendika başkanıyla birlikte eylemcilerin yanına gelerek, mektupları teslim aldı.

Sennaroğlu, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 48 milletvekiline dağıtılmak üzere birer mektup veriliyor. Ben bu görevimi yerine getireceğim. Mektupları dağıtacağım. Hepinize sevgiler, saygılar” dedi.

6 BELEDİYE BAŞKANINDAN DESTEK

Öte yandan 6 belediye başkanı LTB park yerinde toplanan eylemcilerin yanına gelerek, yaptıkları açıklamalarla eyleme destek belirttiler.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, devlet katkısında herhangi bir artış olmazken, pandemi nedeniyle belediyelerin giderlerinin ciddi şekilde arttığını kaydetti. Kaya, “Covid-19” desteği denilen bir destekten söz edildiğini, bugüne kadar onun da verilmediğini söyledi. Belediye başkanları olarak yeterli baskı unsuru oluşturamadıkları özeleştirisinde de bulunan Kaya, 4 sendikanın eylemini selamladı.

ATASER

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise, eylemde 28 belediye başkanının tümünü görmeyi istediğini belirterek, eylemin 28 belediyenin menfaatine olduğunu söyledi. Belediyeler Yasası, Belediye Personel Yasası’nın belediye çalışanları için önemli olduğunu kaydeden Ataser, belediye başkanları olarak birlik olamadıkları özeleştirisi de yaptı.

AKTUĞ

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da, “Maalesef siyasete yenildik, 28 belediye başkanını bir araya getiremedik. Bizim beceremediğimizi sendikalar becerdi, ben gocunmadım, gocunmam da… ” dedi. Aktuğ, seçimle gelen başkanların bir gün görevden gideceğini, belediyenin esas sahiplerinin çalışanlar olduğunu söyledi.

SARIÇİZMELİ

Mehmetçik Belediye Cemil Sarıçizmeli de, belediyelerin canla, başla çalıştığını vurgulayarak, “Bugün yaşatılanları zerre kadar hak etmediniz” dedi. Belediyelerle yıllardır dalga geçildiğini savunan Çizmeli, “Bugün bir ateş yaktık, bu ateşi büyüteceğiz bütün ülkeye yayacağız. Hakkımız olanı almak için sizlerle bu yolu yürüyeceğiz” dedi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, “Hava sıcak, yol uzun ama eminim ki yolun sonu aydınlık olacak” diyerek, 2 yıldır salgın başladığından bu yana sahada olanın belediye çalışanları olduğunu kaydetti. “Yeter artık” diyen Harmancı, sene başı 70 milyon TL Kovid ödeneği istendiğini, ancak bunun verilemeyeceğinin söylendiğini aktardı. Harmancı, “1 milyarlık kayıt dışı parayı bu ülkeye soktular, bize yine hiçbir şey vermediler, yazıktır” ifadelerini kullandı.